Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de outubro de 2024

O mês de outubro de 2024 começa com uma campanha de conscientização. A partir de hoje se inicia o Outubro Rosa. Durante o mês, prédios e monumentos serão iluminados de rosa para lembrar da importância da prevenção do câncer de mama (o que mais mata mulheres no Brasil). Em 2022, a Agência Brasil fez uma matéria inspiradora sobre o tema.

Falando em inspiração, o dia 12 é o dia dedicado à celebração das crianças. Neste dia, comemora-se o Dia das Crianças no Brasil. A data, criada em 1924 pelo deputado Galdino do Valle Filho, celebra a infância e busca promover a conscientização sobre os direitos e o bem-estar dos pequenos. A data, que também ajuda no aquecimento do comércio, foi pauta do Repórter Brasil no ano passado.

No mesmo dia, temos o único feriado nacional de outubro de 2024: o Dia de Nossa Senhora Aparecida. A data é celebrada pelo Catolicismo desde 1930, quando o Papa Pio XI proclamou Nossa Senhora Aparecida como a padroeira do Brasil. Neste dia, devotos peregrinam anualmente ao Santuário Nacional em Aparecida, São Paulo, para homenagear a santa e pedir bênçãos. Em 2017, o Repórter Rio falou da data:

Duas datas são “feriados” para algumas categorias. No dia 15 de outubro, é comemorado o Dia do Professor no Brasil. A data, que serve para celebrar a classe, foi promulgada em 1827 (ainda por Dom Pedro I) e desde 1963 é feriado escolar no país. Ou seja: as escolas não têm aulas neste dia. A Agência Brasil já fez conteúdos sobre a efeméride em 2018 , 2021 e 2023. Já o dia 28 de outubro é o Dia do Servidor Público no Brasil. O dia, que celebra os trabalhadores ligados à administração pública, é considerado ponto facultativo em diversos órgãos públicos no país.

Mais conscientização e EBC

No dia 10 de outubro, temos o Dia Mundial da Saúde Mental e o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Os temas foram tratados no História Hoje em 2018 e no Repórter Brasil em 2020 .

Já o dia 17 de outubro é o Dia Nacional da Vacinação. Ferramenta importante no combate de doenças, como pode ser visto na pandemia da covid-19, a vacinação foi tema de um especial da Agência Brasil no ano passado.

Também em 2023, a Radioagência Nacional produziu o podcast Sala de Vacina , uma série especial que tratou da importância da imunização. Os cinco episódios podem ser acompanhados abaixo: