SP abre 1,5 mil vagas para curso gratuito de computação em nuvem da Microsoft

Podem participar residentes do estado de São Paulo maiores de 18 anos. Foto: Governo de SP

Acessar diversas máquinas potentes localizadas a milhares de quilômetros de distância, utilizando apenas um computador com acesso à internet, ter armazenamento ilimitado e reduzir custos com exercícios físicos são alguns exemplos de que a computação em nuvem é capaz de fazer. Até 2025, estima-se que 85% das empresas em todo o mundo utilizem essa tecnologia, de acordo com a empresa de consultoria Gartner.

Para qualificar profissionais nessa área, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), por meio do programa Qualifica SP – Novo Emprego, abre inscrições nesta segunda-feira (30) para 1,5 mil vagas do curso gratuito sobre computação em nuvem, em parceria com a Microsoft e a Fundação Apoio à Tecnologia (FAT).

Leia reportagem completa na Agência SP