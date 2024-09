Governo de SP pretende transformar Favela do Moinho, no centro da capital, em parque

Uma das frentes é a criação de um espaço público sobre a área subutilizada existente entre a atual estação Júlio Prestes com o polo comercial da Rua José Paulino. Foto: Governo de SP

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) planeja requalificar toda a área da Favela do Moinho, localizada nos Campos Elíseos, região central da capital paulista. Estima-se que, atualmente, existem cerca de 800 famílias no local. A CDHU destacou equipes da área social para dialogar com os moradores, realizar o cadastro das famílias e o atendimento habitacional, à medida que o projeto avance.

A iniciativa de requalificação prevê também soluções habitacionais para famílias que hoje residem no espaço, que serão acolhidos em lares dignos, como é a marca do atendimento da CDHU e da secretaria. Para concretizar essa missão, o repertório das soluções habitacionais é vasto – Carta de Crédito Individual, Carta de Crédito Associativo, Apoio ao Crédito em parceria com os programas federais e Auxílio-Moradia Provisório. Na semana passada, a CDHU lançou um chamamento ao mercado para financiar 5,8 mil imóveis prontos, em construção ou ao menos que já tenham projeto aprovado – desse total, 2,5 mil serão em bairros da região central da cidade.

