Projeto do escritório Ópera Quatro Arquitetura, vencedor do Concurso Público Nacional de Arquitetura para a nova sede administrativa. Foto: Divulgação/Governo de SP

A Secretaria da Justiça e Cidadania, pasta mais antiga do Governo do Estado de São Paulo, criada em 1892, será transferida para o Palácio dos Campos Elíseos, prédio histórico localizado na Avenida Rio Branco, 1.269, no centro de São Paulo.

A mudança faz parte do projeto do Centro Administrativo dos Campos Elíseos, que será a nova sede administrativa do Governo de São Paulo no bairro de mesmo nome na capital.

Leia reportagem completa na Agência SP