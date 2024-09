Free Flow: conheça os meios de pagamento para o novo sistema de pedágio eletrônico

Os veículos de passeio e comerciais possuem descontos, em cada passagem com uma tag válida, que variam de 5 a 96%

Os motoristas que passarem pela praça de pedágio do km 179 da rodovia Laurentino Mascari (SP-333), em Itápolis, terão uma nova experiência com a implantação do Free Flow, sistema que permite o pagamento da tarifa sem a necessidade de parada.

Composta por pórticos com câmeras e sensores capazes de identificar o veículo por uma tag de cobrança ou pela placa, a tecnologia traz uma série de benefícios: maior conveniência para os motoristas, melhoria na fluidez do trânsito, eficiência na coleta de tarifas, além da redução dos custos operacionais.

