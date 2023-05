Câmara aprova moções de repúdio a atos racistas contra o jogador de futebol Vini Jr

Presidente da Câmara, Arthur Lira (C), comanda a sessão do Plenário - (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou moções de repúdio à Federação Espanhola de Futebol (La Liga), a seu presidente, Javier Tebas Medrano, e a todos os torcedores em razão dos atos racistas contra o jogador brasileiro Vini Jr, no último domingo (21) em jogo do Valencia versus Real Madrid.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que vai reunir todas as 11 moções de repúdio ao episódio de racismo e de apoio ao jogador e encaminhá-las aos órgãos competentes. "A Mesa Diretora irá compilar todas as propostas de repúdio e de apoio para que este ato simbólico da aprovação de todas, em conjunto, transmita ao mundo do futebol e à liga espanhola todo o repúdio do Brasil em relação ao tratamento dispensado a Vinícius Júnior", declarou.

Lira afirmou que a aprovação das moções pela Câmara demonstra o compromisso dos deputados e deputadas na luta contra o racismo. "Parabenizo as senhoras deputadas e os senhores deputados pela postura sempre muito atenta a todas as injustiças e a todo tipo de preconceito que exista contra brasileiros ou qualquer pessoa que sofra com este mal", disse.

Luta contra o racismo

O líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), defendeu a votação. "É muito importante esta manifestação do Parlamento brasileiro, um compromisso desta Casa na luta contra o racismo", disse.

Autor de uma das propostas, o deputado Danilo Forte (União-CE) afirmou que o texto busca transmitir a solidariedade a Vinícius Júnior e a todos os atletas afrodescendentes. "Instamos a todos os membros da sociedade, entidades esportivas, governos e instituições a se unirem na luta contra o racismo, visando construir uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva para todos", disse.

Em discursos no Plenário, deputados também cobraram reuniões com diplomatas espanhóis para tratar de racismo no futebol.

Autor de uma das propostas, o deputado Fabio Garcia (União-MT) defendeu que a Câmara dos Deputados se posicione sobre o ocorrido com a aprovação de moção de repúdio aos atos racistas. “É absolutamente inaceitável o comportamento desses torcedores racistas e também inaceitável o comportamento do presidente da Liga Espanhola de Futebol, que negligencia os atos racistas”, criticou.

O deputado Chico Alencar (Psol-RJ) também defendeu a aprovação de uma moção em solidariedade ao jogador. “Todos devemos nos manifestar. Espero que esta Casa, de maneira unânime, esteja engajada no repúdio às atitudes racistas e preconceituosas que apequenam a humanidade como um todo”, disse. Alencar afirmou que o Psol vai encaminhar requerimento ao embaixador espanhol no Brasil.

Coordenadora da Frente Parlamentar Mista Antirracismo, a deputada Dandara (PT-MG) anunciou que se reuniu com diplomatas brasileiros, espanhóis e europeus para apresentar propostas contra o racismo. “Achamos que é fundamental retomar o grupo de trabalho permanente sobre racismo e esporte”, defendeu.

Dandara: "É fundamental retomar o grupo de trabalho sobre racismo e esporte - (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

O deputado Abilio Brunini (PL-MT) afirmou que a luta contra o racismo deve unir esquerda e direita. “Ninguém que se preze deve defender ou deve apoiar qualquer atitude de racismo ou preconceito. Eu peço que a Câmara, de forma uníssona, manifeste-se contrária às atitudes dos torcedores em desfavor dos jogadores brasileiros na Espanha”, disse.

Para o deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), não pode haver tolerância com o racismo no esporte. “Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Esta Casa, qualquer cidadão, vendo um ato de racismo, tem que reagir, tem que se indignar. A nossa indignação é que vai fazer a diferença”, avaliou.

A deputada Lídice da Mata (PSB-BA) também defendeu a aprovação de uma moção para marcar a posição da Câmara dos Deputados sobre o caso e enalteceu a reação do governo brasileiro no mesmo dia do ocorrido.

“O racismo é odioso, e o presidente da República e o governo federal declararam à Espanha que esperam uma punição efetiva contra o racismo, contra essa manifestação odiosa”, disse. A polícia espanhola divulgou nesta terça-feira que prendeu alguns dos envolvidos nos insultos racistas.