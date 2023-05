Câmara aprova moções de repúdio a atos racistas contra o jogador de futebol Vini Jr; acompanhe

Presidente da Câmara, Arthur Lira (C), comanda a sessão do Plenário - (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou moções de repúdio à Federação Espanhola de Futebol (La Liga), a seu presidente, Javier Tebas Medrano, e a todos os torcedores em razão dos atos racistas contra o jogador brasileiro Vini Jr, no último domingo (21) em jogo do Valencia versus Real Madrid.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que vai reunir todas as 11 moções de repúdio ao episódio de racismo e de apoio ao jogador e encaminhá-las aos órgãos competentes. "A Mesa Diretora irá compilar todas as propostas de repúdio e de apoio para que este ato simbólico da aprovação de todas, em conjunto, transmita ao mundo do futebol e à liga espanhola todo o repúdio do Brasil em relação ao tratamento dispensado a Vinícius Júnior", declarou.

Lira afirmou que a aprovação das moções pela Câmara demonstra o compromisso dos deputados e deputadas na luta contra o racismo. "Parabenizo as senhoras deputadas e os senhores deputados pela postura sempre muito atenta a todas as injustiças e a todo tipo de preconceito que exista contra brasileiros ou qualquer pessoa que sofra com este mal", disse.

Luta contra o racismo

O líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), defendeu a votação. "É muito importante esta manifestação do Parlamento brasileiro, um compromisso desta Casa na luta contra o racismo", disse.

Autor de uma das propostas, o deputado Danilo Forte (União-CE) afirmou que o texto busca transmitir a solidariedade a Vinícius Júnior e a todos os atletas afrodescendentes. "Instamos a todos os membros da sociedade, entidades esportivas, governos e instituições a se unirem na luta contra o racismo, visando construir uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva para todos", disse.

