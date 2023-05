Câmara analisa moções de repúdio à Federação Espanhola de Futebol em razão de atos racistas contra Vini Jr; acompanhe

A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia da sessão deliberativa do Plenário e analisa agora duas moções de repúdio à Federação Espanhola de Futebol (La Liga), a seu presidente, Javier Tebas Medrano, e a todos os torcedores em razão dos atos racistas contra o jogador brasileiro Vini Jr, no último domingo (21) em jogo do Valencia versus Real Madrid.

As duas moções são capitaneadas pelos deputados Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP) e Danilo Forte (União-CE).

O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que vai reunir todas as moções de repúdio ao episódio de racismo e de apoio ao jogador e encaminhá-las aos órgãos competentes.

