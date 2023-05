Deputados pedem que Câmara manifeste repúdio a racismo contra o jogador de futebol Vini Jr

O mais recente episódio de racismo sofrido pelo atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, chamou a atenção dos deputados que falaram em Plenário nesta terça-feira (23). Já foram apresentados mais de dez requerimentos de solidariedade ao jogador brasileiro e de repúdio à Liga Espanhola.

Deputados cobraram ainda reuniões com diplomatas espanhóis para tratar de racismo no futebol.

Vini Jr foi alvo de insultos racistas em um jogo do Campeonato Espanhol realizado no último domingo (21) e acabou expulso da partida. O episódio gerou uma onda de solidariedade entre autoridades brasileiras e cobranças de ações contra o racismo por parte da Liga Espanhola.

Autor de uma das propostas, o deputado Fabio Garcia (União-MT) defendeu que a Câmara dos Deputados se posicione sobre o ocorrido com a aprovação de moção de repúdio aos atos racistas. “É absolutamente inaceitável o comportamento desses torcedores racistas e também inaceitável o comportamento do presidente da Liga Espanhola de Futebol, que negligencia os atos racistas”, criticou.

O deputado Chico Alencar (Psol-RJ) também defendeu a aprovação de uma moção em solidariedade ao jogador. “Todos devemos nos manifestar. Espero que esta Casa, de maneira unânime, esteja engajada no repúdio às atitudes racistas, preconceituosas que apequenam a humanidade como um todo”, disse. Alencar afirmou que o Psol vai encaminhar requerimento ao embaixador espanhol no Brasil.

Coordenadora da Frente Parlamentar Mista Antirracismo, a deputada Dandara (PT-MG) anunciou que se reuniu com diplomatas brasileiros, espanhóis e europeus para apresentar propostas contra o racismo. “Achamos que é fundamental retomar o grupo de trabalho permanente sobre racismo e esporte”, defendeu.

Dandara: "É fundamental retomar o grupo de trabalho permanente sobre racismo e esporte” - (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

O deputado Abilio Brunini (PL-MT) afirmou que a luta contra o racismo deve unir esquerda e direita. “Ninguém que se preze deve defender ou deve apoiar qualquer atitude de racismo ou preconceito. Eu peço que a Câmara, de forma uníssona, manifeste-se contrária às atitudes dos torcedores em desfavor dos jogadores brasileiros na Espanha”, disse.

Para o deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), não pode haver tolerância com o racismo no esporte. “Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Esta Casa, qualquer cidadão, vendo um ato de racismo, tem que reagir, tem que se indignar. A nossa indignação é que vai fazer a diferença”, avaliou.

A deputada Lídice da Mata (PSB-BA) também defendeu a aprovação de uma moção para marcar a posição da Câmara dos Deputados sobre o caso e enalteceu a reação do governo brasileiro no mesmo dia do ocorrido.

“O racismo é odioso, e o presidente da República e o governo federal declararam à Espanha que esperam uma punição efetiva contra o racismo, contra essa manifestação odiosa”, disse. A polícia espanhola divulgou nesta terça-feira que prendeu alguns dos envolvidos nos insultos racistas.