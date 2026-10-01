TRE dá seis horas para dono de site entregar arquivo original de áudio apontado como criado por IA, com metadados preservados

O juiz Rinaldo Forti da Silva, do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, determinou nesta quinta-feira (1º) que Yalle Cristina Silva Dantas e Fabio Gonçalves apresentem, em até seis horas após a intimação, o arquivo e os elementos que permitam verificar a autenticidade do áudio usado para atribuir uma fala racista a Bruno Scheid.

A decisão inverteu o ônus da prova: cabe aos representados demonstrar a autenticidade e a licitude do conteúdo divulgado, com os elementos disponíveis. Eles deverão entregar a gravação original ou na melhor qualidade recebida, os metadados e informações sobre o recebimento e eventuais edições.