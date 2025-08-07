Governo de São Paulo assina aditivo para novo acesso ao Porto de São Sebastião

Hoje, o acesso utilizado ao Porto de São Sebastião e à Ilhabela é feito por uma via provisória

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), assinou, nesta semana, o termo aditivo ao contrato de concessão da rodovia dos Tamoios, operada pela concessionária Rodovia dos Tamoios. O aditivo prevê investimento de mais de R$ 55 milhões para criação de um novo acesso ao Porto de São Sebastião.

O repasse dos recursos será feito de forma escalonada, conforme o avanço físico das obras. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estada desta quarta-feira (6/7).

As obras para implantação do novo acesso vão ligar os Contornos da Tamoios diretamente à área portuária de São Sebastião, criando uma rota exclusiva que vai melhorar o tráfego local e otimizar a logística de entrada e saída do terminal. A expectativa do Governo de São Paulo é ampliar o uso do Porto de São Sebastião, criando uma alternativa estratégica ao eixo logístico do Porto de Santos.

Hoje, o acesso utilizado ao Porto de São Sebastião e à Ilhabela é feito por uma via provisória, que não comporta adequadamente o fluxo intenso de veículos, especialmente de caminhões pesados e nas altas temporadas. O novo investimento busca resolver esse gargalo, organizando o tráfego da região e conciliando as demandas de carga e turismo.

As intervenções serão fiscalizadas pela Agência Reguladora (Artesp). A Companhia Docas de São Sebastião e o Departamento de Estrada e Rodagem (DER) também aprovaram a proposta, alinhada ao planejamento estratégico do Porto.

Melhorias já realizadas

Dentro da concessão da Rodovia dos Tamoios, o Governo já entregou as obras dos contornos Norte e Sul, beneficiando moradores de Ilhabela, Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião, além dos turistas. O Contorno Sul foi inaugurado em novembro de 2024, e o Norte em dezembro de 2023.

Todas essas ações têm como objetivo melhorar a mobilidade regional, reduzindo o tempo de viagem, aumentando a segurança e impulsionando o turismo e a economia local.