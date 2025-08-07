Quinta, 07 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Veja as 50 cidades campeãs de emprego em junho e no ano

Estado de São Paulo criou 350 mil vagas de emprego com carteira assinada nos primeiros cinco meses deste ano, o equivalente a 2 mil por dia

07/08/2025 06h07
Por: Redação Fonte: Secom SP
Veja as 50 cidades campeãs de emprego em junho e no ano

O estado de São Paulo criou 350 mil vagas de emprego com carteira assinada no primeiro semestre deste ano, o equivalente a 2 mil por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No acumulado de 12 meses (de julho de 2024 a junho de 2025), foram 425 mil oportunidades. Só no mês de junho, o saldo foi de mais de 40 mil novos postos de trabalho.

Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,27% em junho, 2,44% no semestre e 2,99% no acumulado de 12 meses.

Além disso, o estado criou 24% do total de vagas com carteira assinada do país em junho, 27% do total no semestre e 27% em 12 meses. Assim, São Paulo se consolida como a unidade da Federação que tem maior saldo de vagas do país.

“O aumento de vagas para o trabalhador paulista no primeiro semestre reflete nosso comprometimento para manter a economia no estado em diversos setores, do comércio e serviços à indústria e construção civil. Nossos programas também garantem aos jovens a oportunidade de se profissionalizar e conseguir o tão sonhado primeiro emprego com carteira assinada. E os números mostram isso, o crescimento contínuo da criação de vagas em nosso estado”, destaca o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em junho:

  1. São Paulo: 16.859
  2. Barueri: 3.634
  3. Osasco: 2.511
  4. Guarulhos: 1.903
  5. São José dos Campos: 1.618
  6. Matão: 916
  7. Bebedouro: 887
  8. Santos: 754
  9. Araçatuba: 704
  10. Embu: 533
  11. Espírito Santo do Pinhal: 466
  12. Franca: 442
  13. Capela do Alto: 436
  14. Mauá: 407
  15. Cajamar: 371
  16. São José do Rio Pardo: 362
  17. São Bernardo do Campo: 347
  18. Araraquara: 325
  19. Presidente Prudente: 322
  20. São Caetano do Sul: 322
  21. Carapicuíba: 302
  22. Franco da Rocha: 287
  23. Jacareí: 283
  24. Botucatu: 280
  25. Itápolis: 278
  26. Taubaté: 261
  27. Itapeva: 257
  28. Itaquaquecetuba: 257
  29. São Carlos: 248
  30. Monte Azul Paulista: 233
  31. Birigui: 230
  32. São José do Rio Preto: 219
  33. Ribeirão Preto: 216
  34. Atibaia: 201
  35. Colômbia: 198
  36. Regente Feijó: 197
  37. Jundiaí: 193
  38. Jandira: 185
  39. Buri: 183
  40. Caçapava: 181
  41. Salto: 180
  42. Cosmópolis: 177
  43. Tremembé: 168
  44. Iracemápolis: 161
  45. Angatuba: 160
  46. Mogi-Guaçu: 157
  47. Ubirajara: 155
  48. Igarapava: 151
  49. Tatuí: 151
  50. Bertioga: 147

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas no semestre:

  1. São Paulo: 88.004
  2. Guarulhos: 13.272
  3. Osasco: 10.671
  4. Campinas: 7.896
  5. Sorocaba: 7.691
  6. São José dos Campos: 6.381
  7. Matão: 6.299
  8. Santo André: 4.647
  9. Ribeirão Preto: 4.639
  10. Jundiaí: 4.232
  11. São Bernardo do Campo: 4.188
  12. Santos: 4.169
  13. Barueri: 3.749
  14. Franca: 3.707
  15. Bauru: 3.288
  16. Limeira: 3.112
  17. Mogi-Guaçu: 3.104
  18. Cajamar: 3.035
  19. Piracicaba: 3.011
  20. São José do Rio Preto: 2.987
  21. Mauá: 2.715
  22. Bebedouro: 2.691
  23. São José do Rio Pardo: 2.396
  24. Taubaté: 2.283
  25. Cotia: 2.234
  26. Birigui: 2.169
  27. Araraquara: 2.125
  28. Diadema: 2.030
  29. Indaiatuba: 1.935
  30. Carapicuíba: 1.876
  31. Pontal: 1.847
  32. São Carlos: 1.834
  33. Presidente Prudente: 1.833
  34. Atibaia: 1.831
  35. Capela do Alto: 1.764
  36. Rio Claro: 1.764
  37. Paulínia: 1.742
  38. São Caetano do Sul: 1.666
  39. Catanduva: 1.622
  40. Sumaré: 1.569
  41. Botucatu: 1.537
  42. Santa Rita do Passa Quatro: 1.515
  43. Itaquaquecetuba: 1.447
  44. Araçatuba: 1.444
  45. Araras: 1.435
  46. Colombia: 1.427
  47. Jacareí: 1.364
  48. Luís Antonio: 1.344
  49. Tatuí: 1.327
  50. Itapetininga: 1.321

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em 12 meses:

  1. São Paulo: 134.625
  2. Osasco: 20.351
  3. Guarulhos: 20.062
  4. Campinas: 12.229
  5. Sorocaba: 9.950
  6. Barueri 9.303
  7. São José dos Campos: 9.216
  8. Santo André: 8.118
  9. Jundiaí: 7.475
  10. Sao Bernardo do Campo: 7.216
  11. Santos: 7.002
  12. Ribeirão Preto: 6.544
  13. Cajamar: 5.275
  14. Piracicaba: 4.183
  15. São José do Rio Preto: 3.751
  16. Taubaté: 3.728
  17. Diadema: 3.600
  18. Mauá: 3.495
  19. Araraquara: 2.770
  20. Carapicuíba: 2.653
  21. Presidente Prudente: 2.637
  22. Botucatu: 2.595
  23. Mogi das Cruzes: 2.558
  24. Matão: 2.400
  25. Itaquaquecetuba: 2.377
  26. Franca: 2.320
  27. Paulínia: 2.269
  28. Itapecerica da Serra: 2.242
  29. São Carlos 2.224
  30. Cotia 2.170
  31. Atibaia: 2.123
  32. Mogi-Guaçu: 2.033
  33. Jacareí: 1.973
  34. Tatuí 1.907
  35. Santana de Parnaíba: 1.807
  36. Praia Grande: 1.805
  37. Itu: 1.801
  38. Santa Rita do Passa Quatro: 1.787
  39. Araçatuba: 1.739
  40. Rio Claro: 1.580
  41. Marília: 1.568
  42. Limeira: 1.556
  43. Louveira: 1.549
  44. Cabreúva: 1.548
  45. Promissão: 1.486
  46. Birigui: 1.464
  47. Itapevi: 1.403
  48. Hortolândia: 1.349
  49. Indaiatuba: 1.341
  50. Jaú: 1.338

São Paulo – vagas criadas

Junho: 40.089
Semestre: 349.904
Últimos 12 meses (de julho de 2024 a junho de 2025): 425.394

Sudeste – vagas criadas

Junho: 76.332
Semestre: 580.397
Últimos 12 meses (de julho de 2024 a junho de 2025): 687.989

Brasil – vagas criadas

Junho: 166.621
Semestre: 1.222.591
Últimos 12 meses (de julho de 2024 a junho de 2025): 1.590.911

Setores com mais contratações

O setor de Serviços foi o responsável por criar o maior número de vagas de emprego em junho. Veja os setores com melhor desempenho:

  • Serviços: 23.013
  • Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas: 12.709
  • Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas: 9.109
  • Atividades Administrativas e Serviços Complementares: 8.294
  • Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: 6.378
  • Saúde Humana e Serviços Sociais: 6.341
  • Transporte, armazenagem e correio: 4.767
  • Alojamento e alimentação: 3.196
  • Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas: 2.404
  • Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais: 1.313
  • Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados: 1.252
  • Outros serviços: 1.027
  • Construção: 947
  • Informação e Comunicação: 684
  • Indústria geral: 642
  • Indústrias de Transformação: 483



Salário médio

Em junho, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.588,70, seguido por Distrito Federal (R$ 2.415,44), Santa Catarina (R$ 2.325,53) e Rio de Janeiro (R$ 2.320,55). No Brasil, o salário médio no período ficou em R$ 2.278,37. O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.439,21). O aumento do salário em São Paulo foi de 1,35% em relação a maio e 1,05% em relação a junho de 2024.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
