Veja as 50 cidades campeãs de emprego em junho e no ano

O estado de São Paulo criou 350 mil vagas de emprego com carteira assinada no primeiro semestre deste ano, o equivalente a 2 mil por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No acumulado de 12 meses (de julho de 2024 a junho de 2025), foram 425 mil oportunidades. Só no mês de junho, o saldo foi de mais de 40 mil novos postos de trabalho.

Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,27% em junho, 2,44% no semestre e 2,99% no acumulado de 12 meses.

Além disso, o estado criou 24% do total de vagas com carteira assinada do país em junho, 27% do total no semestre e 27% em 12 meses. Assim, São Paulo se consolida como a unidade da Federação que tem maior saldo de vagas do país.

“O aumento de vagas para o trabalhador paulista no primeiro semestre reflete nosso comprometimento para manter a economia no estado em diversos setores, do comércio e serviços à indústria e construção civil. Nossos programas também garantem aos jovens a oportunidade de se profissionalizar e conseguir o tão sonhado primeiro emprego com carteira assinada. E os números mostram isso, o crescimento contínuo da criação de vagas em nosso estado”, destaca o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em junho:

São Paulo: 16.859 Barueri: 3.634 Osasco: 2.511 Guarulhos: 1.903 São José dos Campos: 1.618 Matão: 916 Bebedouro: 887 Santos: 754 Araçatuba: 704 Embu: 533 Espírito Santo do Pinhal: 466 Franca: 442 Capela do Alto: 436 Mauá: 407 Cajamar: 371 São José do Rio Pardo: 362 São Bernardo do Campo: 347 Araraquara: 325 Presidente Prudente: 322 São Caetano do Sul: 322 Carapicuíba: 302 Franco da Rocha: 287 Jacareí: 283 Botucatu: 280 Itápolis: 278 Taubaté: 261 Itapeva: 257 Itaquaquecetuba: 257 São Carlos: 248 Monte Azul Paulista: 233 Birigui: 230 São José do Rio Preto: 219 Ribeirão Preto: 216 Atibaia: 201 Colômbia: 198 Regente Feijó: 197 Jundiaí: 193 Jandira: 185 Buri: 183 Caçapava: 181 Salto: 180 Cosmópolis: 177 Tremembé: 168 Iracemápolis: 161 Angatuba: 160 Mogi-Guaçu: 157 Ubirajara: 155 Igarapava: 151 Tatuí: 151 Bertioga: 147

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas no semestre:

São Paulo: 88.004 Guarulhos: 13.272 Osasco: 10.671 Campinas: 7.896 Sorocaba: 7.691 São José dos Campos: 6.381 Matão: 6.299 Santo André: 4.647 Ribeirão Preto: 4.639 Jundiaí: 4.232 São Bernardo do Campo: 4.188 Santos: 4.169 Barueri: 3.749 Franca: 3.707 Bauru: 3.288 Limeira: 3.112 Mogi-Guaçu: 3.104 Cajamar: 3.035 Piracicaba: 3.011 São José do Rio Preto: 2.987 Mauá: 2.715 Bebedouro: 2.691 São José do Rio Pardo: 2.396 Taubaté: 2.283 Cotia: 2.234 Birigui: 2.169 Araraquara: 2.125 Diadema: 2.030 Indaiatuba: 1.935 Carapicuíba: 1.876 Pontal: 1.847 São Carlos: 1.834 Presidente Prudente: 1.833 Atibaia: 1.831 Capela do Alto: 1.764 Rio Claro: 1.764 Paulínia: 1.742 São Caetano do Sul: 1.666 Catanduva: 1.622 Sumaré: 1.569 Botucatu: 1.537 Santa Rita do Passa Quatro: 1.515 Itaquaquecetuba: 1.447 Araçatuba: 1.444 Araras: 1.435 Colombia: 1.427 Jacareí: 1.364 Luís Antonio: 1.344 Tatuí: 1.327 Itapetininga: 1.321

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em 12 meses:

São Paulo: 134.625 Osasco: 20.351 Guarulhos: 20.062 Campinas: 12.229 Sorocaba: 9.950 Barueri 9.303 São José dos Campos: 9.216 Santo André: 8.118 Jundiaí: 7.475 Sao Bernardo do Campo: 7.216 Santos: 7.002 Ribeirão Preto: 6.544 Cajamar: 5.275 Piracicaba: 4.183 São José do Rio Preto: 3.751 Taubaté: 3.728 Diadema: 3.600 Mauá: 3.495 Araraquara: 2.770 Carapicuíba: 2.653 Presidente Prudente: 2.637 Botucatu: 2.595 Mogi das Cruzes: 2.558 Matão: 2.400 Itaquaquecetuba: 2.377 Franca: 2.320 Paulínia: 2.269 Itapecerica da Serra: 2.242 São Carlos 2.224 Cotia 2.170 Atibaia: 2.123 Mogi-Guaçu: 2.033 Jacareí: 1.973 Tatuí 1.907 Santana de Parnaíba: 1.807 Praia Grande: 1.805 Itu: 1.801 Santa Rita do Passa Quatro: 1.787 Araçatuba: 1.739 Rio Claro: 1.580 Marília: 1.568 Limeira: 1.556 Louveira: 1.549 Cabreúva: 1.548 Promissão: 1.486 Birigui: 1.464 Itapevi: 1.403 Hortolândia: 1.349 Indaiatuba: 1.341 Jaú: 1.338

São Paulo – vagas criadas

Junho: 40.089

Semestre: 349.904

Últimos 12 meses (de julho de 2024 a junho de 2025): 425.394

Sudeste – vagas criadas

Junho: 76.332

Semestre: 580.397

Últimos 12 meses (de julho de 2024 a junho de 2025): 687.989

Brasil – vagas criadas

Junho: 166.621

Semestre: 1.222.591

Últimos 12 meses (de julho de 2024 a junho de 2025): 1.590.911

Setores com mais contratações

O setor de Serviços foi o responsável por criar o maior número de vagas de emprego em junho. Veja os setores com melhor desempenho:

Serviços: 23.013

Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas: 12.709

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas: 9.109

Atividades Administrativas e Serviços Complementares: 8.294

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: 6.378

Saúde Humana e Serviços Sociais: 6.341

Transporte, armazenagem e correio: 4.767

Alojamento e alimentação: 3.196

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas: 2.404

Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais: 1.313

Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados: 1.252

Outros serviços: 1.027

Construção: 947

Informação e Comunicação: 684

Indústria geral: 642

Indústrias de Transformação: 483





Salário médio

Em junho, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.588,70, seguido por Distrito Federal (R$ 2.415,44), Santa Catarina (R$ 2.325,53) e Rio de Janeiro (R$ 2.320,55). No Brasil, o salário médio no período ficou em R$ 2.278,37. O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.439,21). O aumento do salário em São Paulo foi de 1,35% em relação a maio e 1,05% em relação a junho de 2024.