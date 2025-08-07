Veja as 50 cidades campeãs de emprego em junho e no ano

O estado de São Paulo criou 350 mil vagas de emprego com carteira assinada no primeiro semestre deste ano, o equivalente a 2 mil por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No acumulado de 12 meses (de julho de 2024 a junho de 2025), foram 425 mil oportunidades. Só no mês de junho, o saldo foi de mais de 40 mil novos postos de trabalho.
Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,27% em junho, 2,44% no semestre e 2,99% no acumulado de 12 meses.
Além disso, o estado criou 24% do total de vagas com carteira assinada do país em junho, 27% do total no semestre e 27% em 12 meses. Assim, São Paulo se consolida como a unidade da Federação que tem maior saldo de vagas do país.
“O aumento de vagas para o trabalhador paulista no primeiro semestre reflete nosso comprometimento para manter a economia no estado em diversos setores, do comércio e serviços à indústria e construção civil. Nossos programas também garantem aos jovens a oportunidade de se profissionalizar e conseguir o tão sonhado primeiro emprego com carteira assinada. E os números mostram isso, o crescimento contínuo da criação de vagas em nosso estado”, destaca o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em junho:
- São Paulo: 16.859
- Barueri: 3.634
- Osasco: 2.511
- Guarulhos: 1.903
- São José dos Campos: 1.618
- Matão: 916
- Bebedouro: 887
- Santos: 754
- Araçatuba: 704
- Embu: 533
- Espírito Santo do Pinhal: 466
- Franca: 442
- Capela do Alto: 436
- Mauá: 407
- Cajamar: 371
- São José do Rio Pardo: 362
- São Bernardo do Campo: 347
- Araraquara: 325
- Presidente Prudente: 322
- São Caetano do Sul: 322
- Carapicuíba: 302
- Franco da Rocha: 287
- Jacareí: 283
- Botucatu: 280
- Itápolis: 278
- Taubaté: 261
- Itapeva: 257
- Itaquaquecetuba: 257
- São Carlos: 248
- Monte Azul Paulista: 233
- Birigui: 230
- São José do Rio Preto: 219
- Ribeirão Preto: 216
- Atibaia: 201
- Colômbia: 198
- Regente Feijó: 197
- Jundiaí: 193
- Jandira: 185
- Buri: 183
- Caçapava: 181
- Salto: 180
- Cosmópolis: 177
- Tremembé: 168
- Iracemápolis: 161
- Angatuba: 160
- Mogi-Guaçu: 157
- Ubirajara: 155
- Igarapava: 151
- Tatuí: 151
- Bertioga: 147
Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas no semestre:
- São Paulo: 88.004
- Guarulhos: 13.272
- Osasco: 10.671
- Campinas: 7.896
- Sorocaba: 7.691
- São José dos Campos: 6.381
- Matão: 6.299
- Santo André: 4.647
- Ribeirão Preto: 4.639
- Jundiaí: 4.232
- São Bernardo do Campo: 4.188
- Santos: 4.169
- Barueri: 3.749
- Franca: 3.707
- Bauru: 3.288
- Limeira: 3.112
- Mogi-Guaçu: 3.104
- Cajamar: 3.035
- Piracicaba: 3.011
- São José do Rio Preto: 2.987
- Mauá: 2.715
- Bebedouro: 2.691
- São José do Rio Pardo: 2.396
- Taubaté: 2.283
- Cotia: 2.234
- Birigui: 2.169
- Araraquara: 2.125
- Diadema: 2.030
- Indaiatuba: 1.935
- Carapicuíba: 1.876
- Pontal: 1.847
- São Carlos: 1.834
- Presidente Prudente: 1.833
- Atibaia: 1.831
- Capela do Alto: 1.764
- Rio Claro: 1.764
- Paulínia: 1.742
- São Caetano do Sul: 1.666
- Catanduva: 1.622
- Sumaré: 1.569
- Botucatu: 1.537
- Santa Rita do Passa Quatro: 1.515
- Itaquaquecetuba: 1.447
- Araçatuba: 1.444
- Araras: 1.435
- Colombia: 1.427
- Jacareí: 1.364
- Luís Antonio: 1.344
- Tatuí: 1.327
- Itapetininga: 1.321
Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em 12 meses:
- São Paulo: 134.625
- Osasco: 20.351
- Guarulhos: 20.062
- Campinas: 12.229
- Sorocaba: 9.950
- Barueri 9.303
- São José dos Campos: 9.216
- Santo André: 8.118
- Jundiaí: 7.475
- Sao Bernardo do Campo: 7.216
- Santos: 7.002
- Ribeirão Preto: 6.544
- Cajamar: 5.275
- Piracicaba: 4.183
- São José do Rio Preto: 3.751
- Taubaté: 3.728
- Diadema: 3.600
- Mauá: 3.495
- Araraquara: 2.770
- Carapicuíba: 2.653
- Presidente Prudente: 2.637
- Botucatu: 2.595
- Mogi das Cruzes: 2.558
- Matão: 2.400
- Itaquaquecetuba: 2.377
- Franca: 2.320
- Paulínia: 2.269
- Itapecerica da Serra: 2.242
- São Carlos 2.224
- Cotia 2.170
- Atibaia: 2.123
- Mogi-Guaçu: 2.033
- Jacareí: 1.973
- Tatuí 1.907
- Santana de Parnaíba: 1.807
- Praia Grande: 1.805
- Itu: 1.801
- Santa Rita do Passa Quatro: 1.787
- Araçatuba: 1.739
- Rio Claro: 1.580
- Marília: 1.568
- Limeira: 1.556
- Louveira: 1.549
- Cabreúva: 1.548
- Promissão: 1.486
- Birigui: 1.464
- Itapevi: 1.403
- Hortolândia: 1.349
- Indaiatuba: 1.341
- Jaú: 1.338
São Paulo – vagas criadas
Junho: 40.089
Semestre: 349.904
Últimos 12 meses (de julho de 2024 a junho de 2025): 425.394
Sudeste – vagas criadas
Junho: 76.332
Semestre: 580.397
Últimos 12 meses (de julho de 2024 a junho de 2025): 687.989
Brasil – vagas criadas
Junho: 166.621
Semestre: 1.222.591
Últimos 12 meses (de julho de 2024 a junho de 2025): 1.590.911
Setores com mais contratações
O setor de Serviços foi o responsável por criar o maior número de vagas de emprego em junho. Veja os setores com melhor desempenho:
- Serviços: 23.013
- Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas: 12.709
- Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas: 9.109
- Atividades Administrativas e Serviços Complementares: 8.294
- Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: 6.378
- Saúde Humana e Serviços Sociais: 6.341
- Transporte, armazenagem e correio: 4.767
- Alojamento e alimentação: 3.196
- Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas: 2.404
- Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais: 1.313
- Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados: 1.252
- Outros serviços: 1.027
- Construção: 947
- Informação e Comunicação: 684
- Indústria geral: 642
- Indústrias de Transformação: 483
Salário médio
Em junho, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.588,70, seguido por Distrito Federal (R$ 2.415,44), Santa Catarina (R$ 2.325,53) e Rio de Janeiro (R$ 2.320,55). No Brasil, o salário médio no período ficou em R$ 2.278,37. O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.439,21). O aumento do salário em São Paulo foi de 1,35% em relação a maio e 1,05% em relação a junho de 2024.