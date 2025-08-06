Quarta, 06 de Agosto de 2025
GeralTarifa do Siga Fácil no Litoral Sul só será cobrada após conclusão de marginais entre Praia Grande e PeruíbeGeralPM retira das ruas mais de 9 mil facas e outras armas brancas no centro de São PauloGeral‘Investimento do Governo de SP é essencial para fortalecer a assistência social nos municípios’, diz secretária sobre o SuperAção SPJustiçaDefesa de Bolsonaro recorre contra prisão domiciliar PolíticaLula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
Geral São Paulo

Tarifa do Siga Fácil no Litoral Sul só será cobrada após conclusão de marginais entre Praia Grande e Peruíbe

Nova concessão só poderá iniciar a cobrança de tarifa no Litoral Sul após a conclusão das marginais entre Praia Grande e Peruíbe; cobrança será pro...

06/08/2025 20h37
Por: Redação Fonte: Secom SP
Projeto prevê R$ 4,3 bilhões em obras ao longo de 213 km
Projeto prevê R$ 4,3 bilhões em obras ao longo de 213 km

O Governo de São Paulo assegura que a cobrança de tarifa nos trechos do Litoral Sul — que atendem municípios como Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande — só poderá ser iniciada após a entrega das marginais urbanas contínuas entre Praia Grande e Peruíbe, na SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega), com calçamento, iluminação e sinalização a partir de 2027.

Essas vias garantirão uma alternativa gratuita ao tráfego urbano local, e a ativação dos pórticos estará sujeita à fiscalização e validação da Artesp, agência reguladora do Estado, após a entrega completa das vias marginais, que garantirão gratuidade para deslocamentos dos moradores entre os municípios.

LEIA MAIS: Governo de SP avança na formação de macroanel logístico com R$ 4,3 bilhões em obras viárias no litoral

“O pórtico não será implantado de forma imediata no Litoral Sul. A cobrança está condicionada à conclusão das marginais. Isso mostra o compromisso do Governo com planejamento, transparência e justiça tarifária”, afirma Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo.

O projeto prevê R$ 4,3 bilhões em obras ao longo de 213 km, incluindo a duplicação integral da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), entre Bertioga e Santos e entre Peruíbe e Miracatu. Estão planejados 89,8 km de duplicações, 108,5 km de marginais, 22,3 km de acostamentos, 27 dispositivos em desnível, ciclovias e passarelas novas e reformadas.

Até o momento, já foram executadas 17.300 toneladas de pavimento e 134.747 m² de reparos, com 7 frentes de trabalho ativas. Também já estão em funcionamento 8 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com reforço de sinalização, roçada e iluminação. A operação contará com CFTV, painéis eletrônicos, atendimento 24h e suporte com ambulâncias, guinchos e viaturas. O modelo ainda prevê isenção permanente para motociclistas e tarifa proporcional à distância percorrida, garantindo mais equilíbrio para quem circula localmente.

LEIA MAIS: Lote Litoral: rodovias do litoral vão ganhar duplicação e marginais com investimento de R$ 4,3 bi

