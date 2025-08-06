PM retira das ruas mais de 9 mil facas e outras armas brancas no centro de São Paulo

Também foram apreendidos serras, canivetes, estiletes, simulacros de arma de fogo, martelos, garfos chaves de boca, entre outros.

A Polícia Militar retirou das ruas 9,1 mil objetos perfurocortantes, como facas, tesouras e canivetes, em menos de um ano no centro de São Paulo. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (6) por policiais da 2ª Companhia do 7º Batalhão Metropolitano, responsável pela área.

O balanço considerou os objetos recuperados entre agosto do ano passado e julho deste ano durante a Operação Corte Zero, realizada para recolher objetos que podem ser utilizados na prática de crimes patrimoniais e contra a vida.

A maior parte do material recolhido é composta por facas, com 2,6 mil unidades. Em seguida vem as tesouras (2 mil), objetos pontigaudos (1,3 mil), chaves de fenda (856) e alicates (717).

LEIA MAIS: Polícia de SP prende quadrilha que invadiu casa de câmbio na Grande SP

Também foram apreendidos serras, canivetes, estiletes, simulacros de arma de fogo, martelos, garfos chaves de boca, entre outros.

“A retirada dessas armas brancas das ruas é crucial para evitar o cometimento de crimes, principalmente homicídios e roubos. A Operação Corte Zero ajuda diretamente na redução dos indicadores criminais em todo o estado e na área central”, disse o capitão Walter de Lucas Filho, comandante da 2° Companhia do 7° Batalhão Metropolitano.

Os roubos em geral, que incluem os de banco e a carga, por exemplo, reduziram 20,5% no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2024 na área da 1° seccional, responsável pelo centro. O índice passou de 9,5 mil crimes para 7,6 mil casos.

LEIA MAIS: PM inaugura nova sede de batalhão em Mogi-Guaçu

Todos os equipamentos apreendidos no âmbito da Operação Corte Zero são levados ao 3° Distrito Policial (Campos Elíseos), onde passam por perícia e depois são destruídos.

Andar com armas brancas sem justificativa e com potencial lesivo pode ser considerado uma contravenção penal. As armas podem ser próprias ou impróprias, que são “fabricadas” por conta própria.