Quarta, 06 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
26°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,46

Euro

R$ 6,37

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralTarifa do Siga Fácil no Litoral Sul só será cobrada após conclusão de marginais entre Praia Grande e PeruíbeGeralPM retira das ruas mais de 9 mil facas e outras armas brancas no centro de São PauloGeral‘Investimento do Governo de SP é essencial para fortalecer a assistência social nos municípios’, diz secretária sobre o SuperAção SPJustiçaDefesa de Bolsonaro recorre contra prisão domiciliar PolíticaLula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
Geral São Paulo

PM retira das ruas mais de 9 mil facas e outras armas brancas no centro de São Paulo

Facas, tesouras e outros objetos foram apreendidos em menos de um ano durante a Operação Corte Zero

06/08/2025 20h37
Por: Redação Fonte: Secom SP
Também foram apreendidos serras, canivetes, estiletes, simulacros de arma de fogo, martelos, garfos chaves de boca, entre outros.
Também foram apreendidos serras, canivetes, estiletes, simulacros de arma de fogo, martelos, garfos chaves de boca, entre outros.

A Polícia Militar retirou das ruas 9,1 mil objetos perfurocortantes, como facas, tesouras e canivetes, em menos de um ano no centro de São Paulo. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (6) por policiais da 2ª Companhia do 7º Batalhão Metropolitano, responsável pela área.

O balanço considerou os objetos recuperados entre agosto do ano passado e julho deste ano durante a Operação Corte Zero, realizada para recolher objetos que podem ser utilizados na prática de crimes patrimoniais e contra a vida.

A maior parte do material recolhido é composta por facas, com 2,6 mil unidades. Em seguida vem as tesouras (2 mil), objetos pontigaudos (1,3 mil), chaves de fenda (856) e alicates (717).

LEIA MAIS: Polícia de SP prende quadrilha que invadiu casa de câmbio na Grande SP

Também foram apreendidos serras, canivetes, estiletes, simulacros de arma de fogo, martelos, garfos chaves de boca, entre outros.

“A retirada dessas armas brancas das ruas é crucial para evitar o cometimento de crimes, principalmente homicídios e roubos. A Operação Corte Zero ajuda diretamente na redução dos indicadores criminais em todo o estado e na área central”, disse o capitão Walter de Lucas Filho, comandante da 2° Companhia do 7° Batalhão Metropolitano.

Os roubos em geral, que incluem os de banco e a carga, por exemplo, reduziram 20,5% no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2024 na área da 1° seccional, responsável pelo centro. O índice passou de 9,5 mil crimes para 7,6 mil casos.

LEIA MAIS: PM inaugura nova sede de batalhão em Mogi-Guaçu

Todos os equipamentos apreendidos no âmbito da Operação Corte Zero são levados ao 3° Distrito Policial (Campos Elíseos), onde passam por perícia e depois são destruídos.

Andar com armas brancas sem justificativa e com potencial lesivo pode ser considerado uma contravenção penal. As armas podem ser próprias ou impróprias, que são “fabricadas” por conta própria.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Tarifa do Siga Fácil no Litoral Sul só será cobrada após conclusão de marginais entre Praia Grande e Peruíbe
São Paulo ‘Investimento do Governo de SP é essencial para fortalecer a assistência social nos municípios’, diz secretária sobre o SuperAção SP
São Paulo SuperAção SP: Governo de SP inicia adesão de municípios a programa de superação da pobreza
Rondônia Pai e filho planejam parceria para trabalho ao concluírem cursos de capacitação profissional ofertados pelo governo de RO
São Paulo SP cria 350 mil vagas de emprego no ano
São Paulo SP anuncia empresas selecionadas para a IBTM Americas, evento de turismo no México
Porto Velho, RO
Atualizado às 21h01
26°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 37°

27° Sensação
0.51 km/h Vento
69% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (07/08)

Mín. 22° Máx. 37°

Chuvas esparsas
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 5 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 5 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 5 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 5 dias Brasil atinge menor taxa de desemprego da história e Cláudia de Jesus destaca avanço também em Rondônia
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias