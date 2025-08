Pai e filho planejam parceria para trabalho ao concluírem cursos de capacitação profissional ofertados pelo governo de RO

Aos 46 anos, pai de três filhos e atualmente desempregado, Manoel Mateus, que concluiu o curso de mestre de obras na primeira etapa do programa estadualVencer, em Porto Velho, planeja reingressar no mercado de trabalho, desta vez em parceria com o filho Cristiano Lucas, 18 anos, que concluiu o curso de marceneiro.

Naterça-feira (5), Manoel acompanhava o filho na cerimônia de entrega de 117 kits profissionais, realizada pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), no auditório do Colégio Tiradentes, a secretária Luana Rocha, e destacou sobre a oportunidade que os concluintes dos cursos têm de atuarem como empreendedores com o suporte financeiro do Banco do Povo, que disponibiliza linha de crédito especial com taxas menores e pagamento da primeira parcela após seis meses.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, oVencervem se consolidando no estado por garantir às pessoas inscritas no Cadastro Único oportunidade de se capacitar ou aprimorar suas habilidades e conhecimentos por meio de cursos disponibilizados gratuitamente em várias áreas. “O programa amplia as chances para quem busca emprego e ao mesmo tempo garante às empresas maior eficiência com a contratação de funcionários qualificados”, pontuou.

Cristiano Lucas, que atualmente trabalha em uma churrascaria, disse ao receber o kit profissional que futuramente pretendo abrir um negócio na área da marcenaria. No mesmo ato ele recebeu apoio do pai, que havia se afastado do trabalho por questões de saúde e agora pretende retornar ao mercado mais qualificado. “Eu vou construir e ele vai montar os móveis”, disse Manoel, aproveitando a sugestão dada pela secretária ao saber que pai e filho tinham sido contemplados com o Vencer, que além da qualificação profissional, concede auxílio de R$ 200 mensais, durante um ano, e ao final o kit com todas as ferramentas necessárias para começar a trabalhar. Manoel recebeu o dele em outra remessa.

Além das facilidades que o banco apresenta para pequenos empreendedores, a secretária Luana citou também que uma equipe do Sistema Nacional de Emprego (Sine), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Socioeconômico (Sedec) estava na solenidade realizando cadastro para emprego. “O intuito do governo ao criar o Vencer foi justamente dar condições para que as pessoas tenham a vida transformada, saindo da situação de vulnerabilidade socioeconômica e se tornando independentes das ações socioassistenciais”, explicou.

Os kits entregues nesta nova remessa na capital foram para concluintes dos cursos de cabeleireiro, manicure e pedicure, preparador de doces e conservas, eletricista de redes de distribuição de energia elétrica, eletricista industrial e mecânico de manutenção em sistemas de refrigeração e climatização, além de marceneiro de móveis sob medida.

A primeira etapa das inscrições para 2025 foi encerrada no último dia 31 com a oferta de 870 vagas em 32 cursos para 20 municípios e serão reabertas nos próximos dias para mais 2.130 vagas em 20 cursos, totalizando 3 mil vagas para todo o estado em cursos nas áreas de energia, alimentos e bebidas, vestuário, tecnologia da informação, automotiva, refrigeração e climatização, gestão, comércio, turismo, gastronomia, moda e beleza.

