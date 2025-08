SP anuncia empresas selecionadas para a IBTM Americas, evento de turismo no México

IBTM Americas, um dos maiores eventos mundiais do setor, que acontece nos dias 20 e 21 de agosto, na Cidade do México

O Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo levarão uma comitiva com autoridades e cinco empresas de turismo para a IBTM Americas, um dos maiores eventos mundiais do setor, que acontece nos dias 20 e 21 de agosto, na Cidade do México, no México, e que tem como um de seus focos os chamados “grandes eventos”. A missão será realizada pelo Discover/Descubra São Paulo , programa da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR), em parceria com a InvestSP (agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo).

Os objetivos da missão são: permitir a troca de conhecimentos entre as empresas e entidades e outras companhias do mundo todo, promover São Paulo no cenário internacional como “a capital dos grandes eventos na América Latina”, incentivar a geração de negócios e atrair investimento estrangeiro e visitantes para a capital paulista.

As empresas selecionadas são: Jardim Bíblico do Templo de Salomão, Mercado SP Comércio e Serviços Ltda., Acangatá Filmes Ltda., Agência Banda de Marketing Digital e Desbrava Tour.

Clique aqui e saiba mais sobre as empresas selecionadas

“Neste semestre, inauguramos uma nova fase do programa Discover São Paulo, iniciando pela IBTM Americas, uma feira focada no setor de eventos, no qual São Paulo é líder na América do Sul, recebendo todos os anos Grande Prêmio da Fórmula 1, jogos da NFL e tantos outros de apelo nacional e internacional” diz o secretário municipal de Turismo de São Paulo, Rui Alves. “Nesta etapa, teremos um estande renovado, que dará conta da diversidade de temas que a cidade de São Paulo abarca”.

Um dos destaques do estande de São Paulo na IBTM Americas será o carnaval paulistano, que, com o sucesso dos blocos de rua, ganhou importância nos últimos anos e, só em 2025, movimentou R$ 3,4 bilhões, além gerar 50 mil empregos diretos e indiretos. Atraídos pela variedade dos blocos, diversidade musical, segurança e toda a estrutura que a cidade oferece, os turistas também preferem São Paulo: o total de turistas no Carnaval de Rua 2025 aumentou 73,7% em relação a 2024.

Outro destaque será o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. No ano passado, o impacto econômico para a cidade chegou a R$ 2 bilhões. A realização da prova no Autódromo de Interlagos está garantida, pelo menos, até 2030. Em 2025, com a volta de um representante do Brasil à categoria, o jovem Gabriel Bortoleto, a corrida ganha um apelo ainda maior.

“Além das atrações em si, a infraestrutura do estado e da cidade de São Paulo é um dos grandes diferenciais para o turista. Aeroportos, rodoviárias, as melhores estradas do país, centros de eventos e a excelência de setores como hotelaria e gastronomia contribuem para o sucesso do turismo paulista e paulistano”, diz o presidente da InvestSP, Rui Gomes.

São Paulo ainda tem se destacado pelos grandes festivais de música, como o Lollapalooza e o recém-criado The Town, que na primeira edição movimentou cerca de R$ 1,7 bilhão, além da Parada do Orgulho LGBT+, da Marcha para Jesus e de outros eventos esportivos (como Corrida de São Silvestre, Maratona de São Paulo, NFL e jogos de futebol), gastronômicos e culturais/regionais (Réveillon na Avenida Paulista, festas juninas, São Paulo Oktoberfest etc.).

Discover/Descubra São Paulo

Lançado no começo de 2025, o programa busca destacar a capital paulista como um dos principais destinos turísticos e de negócios do Brasil e da América Latina. Só nas sete missões realizadas no primeiro semestre, a projeção inicial de geração de negócios pelas 19 empresas participantes chegou a R$ 80 milhões. Ainda em 2025, serão mais quatro missões internacionais e duas nacionais. Também estão abertas as inscrições para:

– Istanbul Tourism Fair – Turquia – 24 a 27 de setembro

– FIT Buenos Aires – Argentina – 26 de setembro a 1º de outubro

– ABAV Expo – Rio de Janeiro-RJ – 7 a 11 de outubro

– WTM Londres – Inglaterra – 3 a 7 de novembro

– Festuris – Gramado-RS – 5 a 10 de novembro

– ILTM Cannes – França – 30 de novembro a 5 de dezembro

Já foram realizadas missões para: Fitur Madrid (Espanha), ITB Berlin (Alemanha), SXSW (Estados Unidos), BTL Lisboa (Portugal), WTM Africa (África do Sul), ATM Dubai (Emirados Árabes) e WTM Latin América (São Paulo-SP).