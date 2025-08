Restaurantes Bom Prato da capital servirão cardápio especial de Dia dos Pais

A capital paulista conta com 23 unidades fixas e três refeitórios que possuem a capacidade de fornecer cerca de 51 mil refeições diariamente aos frequentadores do programa

O Dia dos Pais, além de homenagear os pais e figuras paternas, também é marcado por reuniões familiares. E, para deixar essa comemoração ainda mais especial, os restaurantes populares do Programa Bom Prato da capital paulista vão servir um cardápio diferenciado nesta sexta-feira (8).

Cupim ao molho inglês, sobrecoxa à Picasso e carne xadrez são alguns dos pratos que serão servidos aos frequentadores. Já de sobremesa, o cardápio inclui pão de mel, paçoca de chocolate, arroz doce, canudinho de doce de leite, dentre outros.

A capital paulista conta com 23 unidades fixas e três refeitórios que possuem a capacidade de fornecer cerca de 51 mil refeições diariamente aos frequentadores do programa.

Confira a seguir, o cardápio especial de Dia dos Pais:

Foto: Reprodução/Secom SP

Sobre o Bom Prato

Criado em 28 de dezembro de 2000, o programa Bom Prato tem como objetivo oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.

Subsidiado pelo Governo de São Paulo, a rede de restaurantes populares conta com 121 pontos de atendimento no estado, sendo 71 unidades fixas, 46 pontos de atendimento do Bom Prato Móvel e 4 refeitórios.

Para mais informações sobre endereços e horários de funcionamento, a página do Bom Prato: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato/ .