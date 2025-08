Centro TEA Paulista promove Campeonato de Futsal voltado a jovens com Transtorno do Espectro Autista

Inaugurado em junho, o Centro TEA Paulista é o primeiro complexo público no Brasil dedicado exclusivamente ao atendimento multidisciplinar de pessoas com TEA

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SEDPcD), em parceria com a Rede TEIA AGIR, realizará no próximo sábado (9), a partir das 14h, o Primeiro Campeonato de Futsal do Centro TEA Paulista, iniciativa voltada a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O torneio acontecerá na quadra da unidade, localizada no Jardim Humaitá, zona oeste da capital.

Inaugurado em junho, o Centro TEA Paulista é o primeiro complexo público no Brasil dedicado exclusivamente ao atendimento multidisciplinar de pessoas com TEA. A realização do campeonato faz parte do plano estratégico da SEDPcD de ampliar políticas de inclusão por meio do esporte, reconhecendo-o como uma ferramenta de dignidade, desenvolvimento e socialização.

“O paradesporto revela potências em quem, muitas vezes, enfrenta barreiras na sociedade. O Transtorno do Espectro Autista não é impeditivo para a prática de esportes, muito pelo contrário: com empatia e respeito, tenho certeza que todos podem competir e, principalmente, se divertir com este torneio de futsal. Este é um dos esportes mais praticados no Brasil, e não haveria como a população com TEA ficar de fora”, destaca o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

A estruturação do torneio foi desenvolvida em parceria com a equipe Brabus Team, especializada em futsal para o público com TEA. A competição será realizada em fase única, no formato de eliminatórias, promovendo o acolhimento e a participação ativa de todos os inscritos desde a primeira rodada, com faixa etária de 8 a 17 anos.

Com duas categorias (de 8 a 11 anos e de 12 a 17 anos), os jogos seguirão o formato oficial da modalidade, com dois tempos de 20 minutos e intervalo de 10 minutos, respeitando a capacidade de cada atleta. Embora as partidas sejam eliminatórias, ao final, todos os participantes farão cobranças de pênaltis e receberão medalhas, a fim de comemorar o jogo festivo.

O campeonato também contará com regras adaptadas, com foco no bem-estar e no respeito às especificidades do público. Entre as medidas, estão previstas pausas sensoriais, acompanhantes emocionais, acesso às salas de regulação e áreas silenciosas e tolerância a estereotipias e comportamentos característicos do TEA. Além da proposta inclusiva, o evento servirá como modelo para futuras ações no estado.

LEIA MAIS: SP inaugura Centro TEA Paulista com serviços e apoio especializado para pessoas com autismo

“Ainda iremos avançar muito neste tema. O passo que damos com um campeonato voltado totalmente a esse público reforça nosso compromisso em ser agentes da mudança gradual que os pacientes TEA merecem. Iremos sempre por mais”, enaltece José Antônio Lobo, diretor Regional da Agir em São Paulo.

Serviço

Campeonato de Futsal do Centro TEA Paulista

Data: 9 de agosto de 2025

Horário: das 13h30 às 18h

Endereço: Rua Galileo Emendabili, 99 – Jardim Humaitá

Programação:

13h30 – Abertura de portões

14h – Visita assistida de atletas e responsáveis

14h30 – Cerimônia de abertura

15h – Início do primeiro jogo: Atletas de 08 a 11 anos

16h20 – Início do segundo Jogo: Atletas de 12 a 17 anos

17h40 – Encerramento e premiação