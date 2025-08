Festival de Circo SP divulga programação completa

O evento promove o encontro de grupos e artistas do circo e a valorização das diversas expressões que integram a linguagem circense no estado de São Paulo

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta a programação completa do 18 º Festival de Circo SP. O evento acontece entre os dias 28 e 31 de agosto, no Engenho Central, em Piracicaba, e vai oferecer 53 atividades gratuitas, que serão divididas em cinco diferentes espaços, três lonas e dois palcos. A iniciativa conta com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte, em parceria com a Prefeitura de Piracicaba.

“O Festival de Circo é uma grande celebração da nossa memória afetiva, das famílias que dedicaram a vida à arte circense e de uma linguagem que encanta gerações. Ao mesmo tempo em que reverencia as tradições, o evento também abre espaço para novas gerações e diferentes formatos de criação, garantindo a continuidade e a renovação do fazer circense em São Paulo”, destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

O evento promove o encontro de grupos e artistas do circo e a valorização das diversas expressões que integram a linguagem circense no estado de São Paulo, como palhaçaria, acrobacia, malabarismo, contorcionismo, ilusionismo, números aéreos, força capilar, circo-teatro, esquetes cômicos e globo das motos.

A programação conta com grandes nomes do circo tradicional e contemporâneo, com atrações abertas a todo o público e sessões reservadas a grupos infantis de escolas públicas e instituições assistenciais, que têm como objetivo oferecer acesso cultural a crianças em situação de vulnerabilidade e mostrar a elas a importância dessa arte. Neste ano, o Festival de Circo SP vai beneficiar cerca de dez mil crianças.

Confira abaixo a programação completa:

28 de agosto, quinta-feira*

10h – Circo Stankowich (Lona Piolin)

10h – Cabaret Lux (Lona Arrelia)

10h – Riso Show/MB Circo (Lona Pimentinha)

14h – Peri, do Sonho à Realidade/Império Cirkus (Lona Piolin)

14h – A União da nossa família para sua família/União Circo (Lona Arrelia)

14h – Truques e Trambiques/Rué La Companhia (Lona Pimentinha)

29 de agosto, sexta-feira*

10h – Nariz de Palhaço/Circo Khronos (Lona Piolin)

10h – Chalupa Circus (Lona Arrelia)

10h – Entre Risos (Lona Pimentinha)

14h – Brincadeira/Cia K (Lona Piolin)

14h – Família Bartolo/Circo das Nações (Lona Arrelia)

14h – Xinfrim/Cia Pé de Cana (Lona Pimentinha)

20h – ABERTURA OFICIAL Spark/Circo Spacial (Lona Piolin)

30 de agosto, sábado

14h – Cabaré LaMínima ao Máximo (Lona Piolin)

14h – Concertada um Estrépito Musical/Trupe Irmãos Atada (Lona Arrelia)

14h – Circo da Alegria (Lona Pimentinha)

14h – Bolhas (Palco Figurinhas)

14h30 – Los Branda (Palco Figurinhas)

15h – O Doce Circo de Marionetes (Palco Figurinhas)

15h – Corpos Suspensos/Cia Base (Palco Externo)

15h35 – Irmãs Botero (Palco Figurinhas)

16h – Supernova (Palco Externo)

16h10 – Tetéo e família em: A turma da Alegria (Palco Figurinhas)

16h30 – Pimpolim O Show/Família Gelli (Palco Figurinhas)

16h30 – Duo Expressão e Arte/Fadas Açucaradas (Palco Externo)

17h – Bloom, Caminhos e Encontros/Lamala Circo (Lona Piolin)

17h – Vida de Circo/Cia Circodança (Lona Arrelia)

17h – Cavaco e sua Pulga/Caravana Tapioca (Lona Pimentinha)

18h – Suspenso em Nós (Palco Externo)

18h30 – Corpos Suspensos/Cia Base (Palco Externo)

20h – Magnific/Arena Circus (Lona Piolin)

20h – Cabaret Tertúlia/Namakaka (Lona Arrelia)

20h – Allegro Andante/Cia. Barnabô (Lona Pimentinha)

31 de agosto, domingo

13h – A Garota do Faroeste (Palco Figurinha)

13h30 – Planeta Azul/Circo Casuo (Lona Arrelia)

13h30 – A Louca das Frutas (Palco Figurinha)

14h – Mágicas de Impacto! (Lona Piolin)

14h – A Viagem do Jiló (Lona Pimentinha)

14h30 – Cantando e se Equilibrando nas Nuvens (Palco Figurinha)

15h – Uma Série de Surpresas/Cia Fundo Falso (Lona Arrelia)

15h – E Agora, é a Vez de Quem?/Palhaço Kersito (Palco Figurinha)

16h – Trakina & Trak’s/As Aventuras do Menor Carro do Mundo (Palco Figurinha)

16h – The Gift (Palco Externo)

16h30 – Magicando (Palco Figurinha)

16h30 – A Jornada Emocional (Palco Externo)

17h – A Mulher que Conjurava Sonhos: Um Show de Circo, Mágica e Encantamento/Circo Di Mônaco (Lona Piolin)

17h – Varieté Tradicional (Lona Arrelia)

17h – Estupendo Circo Di SóLadies (Lona Pimentinha)

18h – Sobre Rodas (Palco Externo)

19h – Duo Capilar Ser (Palco Externo)

20h – Rudá, um Sonho Real (Lona Piolin)

20h – Cris, o Mágico em Magia de Encanta (Lona Arrelia)

20h – A Vida de Um Saltimbanco/Circo Mambembe (Lona Pimentinha)

*Atividades exclusivas para escolas e instituições assistenciais nos dias 28 (quinta) e 29 (sexta), exceto a abertura oficial, com acesso livre ao público geral.