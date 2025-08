Inscrições para cursos profissionalizantes na área da beleza estão abertas até 14 de agosto, em Itapuã do Oeste

Cursos ofertados na Escola Móvel de Imagem Pessoal do Idep ampliam as chances de crescimento profissional no promissor mercado da beleza

Oensino profissionalizante qualifica mão de obra conforme as demandas do mercado de trabalho. No setor da beleza é crescente o aumento de oportunidades para quem se capacita com o objetivo de atuar no promissor segmento econômico. Diante desse cenário, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep) amplia a oferta de cursos profissionalizantes na Escola Móvel de Imagem Pessoal, que está com inscrições abertas para o novo cronograma em Itapuã do Oeste. As inscrições podem ser efetuadas até 14 de agosto, pelo link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-formacao-inicial-presencial-para-o-municipio-de-itapua-do-oeste-ro-inscricoes-04-08-a-14-07-de-2025/

A idade mínima para se inscrever é 15 anos, enquanto a escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental incompleto. Quem participa de todas as atividades e avaliações recebe o certificado, que amplia as chances de conseguir um emprego ou abrir o próprio negócio. A qualificação da mão de obra contempla quem está em início de carreira e trabalhadores já na ativa que buscam atualizar o currículo e atualizar os conhecimentos na profissão que abraçou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a capacitação profissional fortalece o Planejamento Estratégico da gestão estadual com foco na diminuição do desemprego no estado. “O governo de Rondônia investe em políticas públicas que visam garantir a empregabilidade, priorizando o progresso econômico e o desenvolvimento social, levando capacitação a todas as regiões do estado”, salientou.

A interiorização do ensino profissionalizante está acontecendo a bordo de seis escolas móveis que ofertam capacitação nas seguintes áreas:

Beleza

Bem-Estar

Panificação

Confeitaria

Piscicultura

Frigorífico

Informática

Máquinas Agrícolas

Mecânica de Motocicletas

NOVOS CONHECIMENTOS

Sandy da Silva Miranda, que mora no município de Chupinguaia, se capacitou na Escola Móvel de Panificação e Confeitaria com o objetivo de adquirir novos conhecimentos e receber o certificado, pois já trabalhava na área. “Fiz os cursos de Pão Caseiro, Pão Integral e Pão Artesanal, porque antes eu produzia assistindo vídeo na internet”, lembrou a empreendedora.

De acordo com a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, as escolas móveis representam um dos maiores investimentos na história da educação profissional de Rondônia. “Essa experiência exitosa de interiorizar a qualificação da mão de obra de forma moderna e eficiente se tornou uma referência no Brasil e na Europa”, destacou.

Cursos ofertados na Escola de Imagem Pessoal

Design de Sobrancelhas

Tranças

Automaquiagem

