Com a chegada do frio, Defesa Civil do Estado orienta sobre prevenção de incêndios em áreas vulneráveis

Com a queda das temperaturas nos meses do inverno, a Defesa Civil do Estado de São Paulo reforça o alerta à população sobre os cuidados necessários para evitar incêndios em comunidades e aglomerados urbanos habitacionais, como favelas e ocupações precárias. Nesta época do ano, o aumento no uso de aquecedores improvisados, velas e sobrecarga elétrica tende a elevar significativamente o número de ocorrências.

A prática de gambiarras elétricas, uso de velas próximas a materiais inflamáveis, fogareiros caseiros e aquecedores artesanais colocam em risco a segurança dos moradores. A situação se agrava com as construções muito próximas umas das outras, geralmente feitas de madeira ou outros materiais de fácil combustão.

“O frio intenso leva as pessoas a buscar soluções emergenciais para se aquecer ou iluminar suas casas. No entanto, práticas aparentemente inofensivas podem acabar em tragédia. Nosso objetivo é orientar, proteger vidas e evitar perdas materiais que afetam especialmente as famílias mais vulneráveis”, afirma o coordenador Estadual da Defesa Civil, Coronel PM Henguel Ricardo Pereira.

A Defesa Civil reforça que, durante o inverno, além das ações de proteção às pessoas em situação de rua, como o Abrigo Solidário, é essencial fortalecer a prevenção dentro das comunidades, com informações claras e acessíveis sobre como evitar situações de risco.

Durante o inverno, o Fundo Social realiza a Campanha do Agasalho, com o objetivo de promover acolhimento as famílias em situação de vulnerabilidade. As roupas e cobertores doados são destinados às pessoas para aquecê-las durante as noites mais frias do ano.

Recomendações da Defesa Civil para prevenir incêndios:

• Evite o uso de velas. Se for indispensável, mantenha-as longe de cortinas, colchões e plásticos, e nunca durma com elas acesas.

• Não utilize álcool, gasolina ou solventes para acender fogo ou aquecer o ambiente.

• Não sobrecarregue tomadas e evite o uso de benjamins (T).

• Aparelhos elétricos improvisados para aquecimento representam risco alto de incêndio e devem ser evitados.

• Mantenha botijões de gás em local ventilado, fora de casa, e sempre em posição vertical.

• Tenha cuidado com crianças em locais com velas ou fontes de calor.

• Em caso de fumaça ou princípio de incêndio, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros no 193 ou Defesa Civil 199.

A Defesa Civil também orienta as lideranças comunitárias a ajudar na divulgação dessas informações e está à disposição dos municípios para promover ações educativas e treinamentos voltados à redução de risco nas comunidades.