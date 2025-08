Baixada Santista: 516 estudantes medalhistas de ouro da Omasp disputam vaga em competição nacional nesta quinta-feira (7)

Os 15.972 estudantes do 6º ano do Fundamental à 3ª série do Ensino Médio medalhistas de ouro da fase II da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo (Omasp) participam, nesta quinta-feira (7), da terceira e última fase da competição. Na Baixada Santista, são 516 alunos. Os selecionados têm agora a chance de concorrer a uma das 225 vagas reservadas à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM).

LEIA TAMBÉM: 15,9 mil estudantes medalhistas de ouro da Omasp disputam nesta quinta (7) vaga em competição nacional

A terceira fase é composta por 20 questões sobre temas do conteúdo de matemática como geometria, aritmética, álgebra, grandezas e medidas, probabilidade, estatística e lógica. O grau de dificuldade varia de acordo com o ano e a série do candidato. A prova será presencial e aplicada em todas as escolas com participantes e polos definidos pelas Diretorias de Ensino a partir das 9h. Os alunos terão duas horas para responder aos itens na plataforma Sala do Futuro.



Classificação estadual

Nesta etapa, a classificação será única e incluirá o resultado de todos os estudantes que fizeram a prova, independentemente do município ou da diretoria. Na fase anterior, pela regra, 5% dos estudantes com as melhores notas de todas as cidades paulistas foram premiados com medalhas de ouro, prata e bronze.



Com o fim da fase II, a rede conhecerá os 225 alunos — ou seja, os medalhistas de ouro — que vão representar as escolas públicas de São Paulo na competição brasileira de matemática.



“Com a 3ª Fase da Omasp 2025, chegaremos aos nossos medalhistas do Estado de São Paulo. As vitórias estão ficando cada vez mais reais, mais próximas e teremos novamente o desafio de participar de uma OBM, a Olimpíada de Matemática mais difícil do Brasil. Para este ano, teremos um time de representantes ainda mais preparado que ano passado”, antecipa o coordenador de olimpíadas da Educação, Roberto Serra Campos Júnior.



Na edição 2025 da Omasp, a Seduc-SP premiou em todo Estado 122,7 mil estudantes com medalhas de ouro, prata e bronze nos nível 1 (6º e 7º ano do Ensino Fundamental), nível 2 (8º e 9º ano do Ensino Fundamental) e nível 3 (1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio).



Aulas preparatórias

Até outubro, os estudantes selecionados para a fase 3 da Omasp, incluindo medalhistas de prata e bronze, terão mais uma vez a oportunidade de participar de aulas online com especialistas do projeto Starboard Science, parceiro da Seduc-SP. Todos terão acesso aos exercícios da plataforma focada no treinamento de alunos para olimpíadas de conhecimento. A Olimpíada Brasileira de Matemática está marcada para os dias 9 e 10 de outubro, na capital paulista.