Governo de RO inicia obras na RO-492 e fortalece desenvolvimento na Zona da Mata

Ogoverno de Rondônia iniciou no dia 28 de julho, os trabalhos de recuperação e melhorias na Rodovia-492, conhecida como Linha 208. O trecho atendido, com 18,6 quilômetros de extensão, liga o distrito de Nova Estrela, em Rolim de Moura, ao entroncamento com a RO-491, no município de São Felipe d’Oeste, na região da Zona da Mata. A iniciativa faz parte das ações de fortalecimento da infraestrutura rural promovidas pelo estado, com foco na trafegabilidade e no escoamento da produção agrícola e pecuária.

Os serviços estão sendo executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), através das equipes da 5ª Residência Regional, com sede em Rolim de Moura.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a rodovia é uma rota estratégica para a economia de Rondônia. “A RO-492 é uma verdadeira espinha dorsal do progresso do estado, conectando os municípios da Zona da Mata com o Cone Sul, passando por Parecis e pela TransRondônia, sendo fundamental para utilização dos produtores rurais, pecuaristas e no transporte de insumos como calcário”, salientou.

Pedras estão sendo removidas da estrada

RECUPERAÇÃO E MELHORIAS

De acordo com o chefe da Regional, Nilson Oliveira, as intervenções incluem limpeza lateral, drenagem com desobstrução de manilhas e bueiros, construção de descidas d’água, patrolamento (reconformação da plataforma) e encascalhamento (revestimento primário) nos pontos críticos mapeados. “Estamos retirando pedras que há mais de 40 anos geravam riscos e prejuízos aos motoristas. É um trabalho técnico, que garante mais segurança e qualidade no tráfego para quem depende da rodovia”, explicou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, ressaltou a importância das rodovias não pavimentadas na malha estadual. “O governo de Rondônia é responsável por mais de 4.500 quilômetros de rodovias primárias, fundamentais para integrar regiões e movimentar a economia. Nosso compromisso é manter essas vias em boas condições de uso durante todo o ano.”

Fonte

Texto: Ricardo Barros

Fotos: Ricardo Barros

Secom - Governo de Rondônia