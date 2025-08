Quer entrar na USP em 2026? Guia apresenta cursos e possibilidades de ingresso

Quem pretende concorrer a uma vaga na USP em 2026 já pode obter informações sobre a Universidade, seus cursos e formas de ingresso consultando o Guia de Carreiras do Vestibular 2026 , produzido pela Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest). A publicação está disponível para download gratuito no formato PDF e no formato on-line dinâmico (pelo site da Fuvest ), e busca apoiar o estudante no primeiro passo do vestibular: a escolha da carreira.

Ao acessar o guia, o vestibulando fica sabendo das possibilidades de acesso à Universidade (vestibular, Enem USP e Provão Paulista Seriado), conhece os sete campi da USP, distribuídos pelo Estado de São Paulo – Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo –, com suas faculdades, e também seus museus e centros de pesquisa situados fora desses espaços, além de saber mais sobre as provas da 1ª e da 2ª fase do vestibular.

Ao todo, a publicação apresenta 74 carreiras divididas em Ciências Biológicas (20 carreiras), Biológicas/Exatas (uma carreira), Exatas (22 carreiras) e Humanas (31 carreiras) e seus respectivos cursos, além de três carreiras de treinamento dedicadas a pessoas que não tenham terminado, nem vão terminar, o ensino médio ou equivalente no ano letivo de 2025, ou que não tenham curso superior e reconhecido concluído, para que possam se familiarizar com as provas do vestibular, lembrando que são vagas de simulações sem direito a matrículas.

O Guia de Carreiras faz parte do conjunto de guias da instituição, que, a cada etapa da preparação para o vestibular 2026, disponibilizará uma publicação on-line customizada com informações para auxiliar o candidato. Além do Guia de Carreiras, serão lançados ainda neste mês o Guia de Jornada e o Guia de Provas, que apresentam, respectivamente, as etapas da inscrição até a matrícula e as informações sobre como se preparar para as provas. Lançado em maio, o Guia de Inclusão pode ser acessado neste link.

Mudanças no vestibular

Na seleção pelo vestibular 2026, são oferecidas pela USP 8.147 vagas, das quais 4.888 são reservadas para candidatos na modalidade Ampla Concorrência; 2.053 vagas para candidatos egressos da escola pública (EP); e 1.206 para pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda e indígenas (EP/PPI).

O diretor-executivo da Fuvest, Gustavo Monaco, destaca que os vestibulandos devem ter atenção às mudanças implementadas no vestibular deste ano: as provas compostas de questões que conectam conhecimentos de diferentes áreas; a lista de leituras obrigatórias formada somente por mulheres autoras de língua portuguesa; e a possibilidade de o candidato escolher uma entre duas propostas de redação: a primeira, sempre de natureza dissertativo-argumentativa e a segunda, de natureza narrativa.

Calendário do vestibular da Fuvest 2026

Inscrições: 18/08 a 07/10/2025

Primeira fase: 23/11/2025

Segunda fase: 14 e 15/12/2025

Provas de competências específicas: 09 a 12/12/2025 (conforme a carreira)

Primeira chamada: 23/01/2026

.