Iamspe lança teleatendimento em saúde mental que vai beneficiar mais de 1 milhão de servidores em SP

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) lança o maior plano de teleatendimento em saúde mental da América Latina, beneficiando mais de um milhão de servidores estaduais e agregados. Com o novo recurso de atendimento de saúde mental, o Governo do Estado de São Paulo sai na frente como primeira instituição pública do país ao se adequar à Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), do Ministério do Trabalho e do Emprego (TME), do Governo Federal.

O serviço é destinado a pacientes com mais de 14 anos e para usá-lo, os beneficiários Iamspe precisam solicitar o atendimento por mensagem via o link . O agendamento pode ser feito de segunda a sexta, das 7h às 21h, e aos sábados, das 8h às 14h. No primeiro atendimento é realizada uma triagem para definição de plano terapêutico e agendamento com profissional indicado nas próximas 24 horas. A sessão dura 45 minutos com tolerância de 10 minutos para atrasos. O novo recurso faz parte do plano do Governo do Estado de São Paulo com o projeto “Saúde Mental do Servidor” de promoção de saúde mental.

O serviço psicológico por videoconferência via Whatsapp conta com psicólogos e psiquiatras que passaram por diferentes avaliações para integrar o projeto. Após o primeiro atendimento, as sessões já são reservadas sempre com o mesmo profissional e as quantidades de consultas são definidas de maneira individualizada. Os usuários também podem contar com psiquiatras, a depender da triagem. Caso haja indicação para uso de medicação, a receita é disponibilizada por meio digital. As receitas controladas (azul e amarela) são enviadas à residência do usuário em até sete dias. O serviço ainda conta com um canal de pós-consulta com funcionamento 24h por dia para orientar sobre efeitos dos remédios e quaisquer outras dúvidas que surjam.

O serviço de teleatendimento em saúde mental do Iamspe também conta com profissionais da saúde mental de retaguarda capacitados em atendimento de urgência para orientar e acolher pacientes e familiares em momentos de crise. A assistência também é feita pelo mesmo link do Whatsapp que envia mensagem instantânea, seja por mensagem de texto, voz e vídeo, além de videoconferência.

Sobre a NR-1

A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), do Ministério do Trabalho e do Emprego (TME), do Governo Federal visa garantir a saúde mental no ambiente de trabalho. A obrigatoriedade junto à fiscalização da normativa foi postergada em território nacional para maio de 2026 e vai gerar multa para as empresas que não se adequarem. Com isso, o Iasmpe, além de atender as urgências clínicas de saúde mental, também oferecerá aos servidores uma estrutura de atendimento voltada à saúde mental laboral em todo o estado de São Paulo de modo remoto, ágil e confortável.

O projeto “Saúde Mental do Servidor” é integrado ao programa Prevenir do Iamspe, que vai avaliar a realização do serviço e implementar as melhorias necessárias de acordo com as demandas mais prevalentes. O objetivo é elaborar ações de prevenção e promoção da saúde mental, além de combater o absenteísmo dos profissionais do estado. O atendimento psicológico e psiquiátrico por videoconferência é realizado pela empresa de teleatendimento especializada em saúde emocional Somente: www.somente.com.br