Agosto Lilás: Desenvolve SP impulsiona autonomia feminina com linhas de crédito para mulheres

Em meio à campanha Agosto Lilás, que reforça o enfrentamento à violência contra a mulher, a Desenvolve SP, agência de fomento do Estado de São Paulo, destaca a importância da autonomia econômica como ferramenta de proteção e empoderamento. A agência tem ampliado o acesso ao crédito para mulheres empreendedoras em todo o estado, contribuindo para romper ciclos de dependência e fortalecer trajetórias de liderança feminina.

O Agosto Lilás é uma mobilização nacional em referência à Lei Maria da Penha, voltada à conscientização sobre os diferentes tipos de violência doméstica e à importância de políticas públicas de acolhimento, prevenção e emancipação das vítimas. Nesse contexto, garantir renda própria e condições dignas de trabalho é também uma forma de enfrentamento.

A Desenvolve SP atua nessa frente com a linha Desenvolve Mulher, voltada a micro, pequenas e médias empresas lideradas por mulheres. Os financiamentos chegam até R$ 10 milhões com condições facilitadas, taxas reduzidas, até 36 meses de carência e até 120 meses para pagamento. O objetivo é incentivar a expansão de negócios e projetos empreendedores femininos, com foco na geração de renda, empregabilidade e impacto local.

“A missão da Desenvolve SP é democratizar o acesso ao crédito e nós olhamos com muito cuidado para o público feminino, que ainda tem um distanciamento muito grande do mercado financeiro. São taxas bem abaixo do mercado e prazos diferenciados, com linhas voltadas também para projetos de sustentabilidade e inovação. A agência está de portas abertas. Temos um time que dá todo apoio necessário”, afirma Ricardo Brito, diretor-presidente da Desenvolve SP.

Como parte do compromisso do Governo de São Paulo com a proteção e valorização das mulheres, a iniciativa SP por Todas centraliza e dá visibilidade a diversos serviços públicos voltados ao público feminino. Por meio do portal spporTodas.sp.gov.br , as cidadãs têm acesso facilitado a informações sobre saúde, segurança, direitos, capacitação e empreendedorismo, reunindo em um só lugar políticas públicas que reforçam o combate à violência e a promoção da autonomia. A linha Desenvolve Mulher está entre as ações integradas à plataforma.

Impacto social e territorial

Segundo levantamento da FGV , com base em dados da PNAD Contínua do IBGE, no fim de 2024, 51,7% dos domicílios no Brasil são liderados por mulheres, o equivalente a 41,3 milhões de lares no país, e a maioria delas vive em grandes metrópoles do sudeste.

Esses números reforçam a urgência de políticas públicas e ações que visem à autonomia econômica feminina. Ações como facilitar o acesso ao crédito, por exemplo, são fundamentais pois reconhecem que a independência econômica é um vetor essencial de proteção. Muitos dos recursos são utilizados por mulheres que desenvolvem projetos que envolvem capacitação empreendedora, formação técnica e estímulo à autoestima, promovendo fortalecimentos individual e comunitário.

Com atuação em diversas regiões administrativas do estado, os projetos geram impacto social e territorial, fomentando redes de apoio e ampliando o alcance e a sustentabilidade dos resultados.

São Paulo por Todas

São Paulo Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira exclusivamente disponíveis para elas.