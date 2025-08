Piraju recebe Copa de Ginástica Rítmica; veja como se inscrever

Jovens ginastas do estado de São Paulo têm até o dia 20 de agosto para se inscrever na 16ª Copa de Ginástica Rítmica. O evento acontece entre os dias 4 e 7 de setembro, no munícipio de Piraju.

Para efetuar a inscrição, é necessário preencher o formulário que consta neste link e enviá-lo dentro do prazo para o email [email protected]. As músicas escolhidas para as apresentações podem ser enviadas em formato MP3 para o email [email protected].

A Copa é disputada em quatro categorias: A, para meninas com idade entre 8 e 9 anos; B, entre 10 e 11 anos; C, de 10 a 14 anos, e Livre, a partir dos 10 anos. Confira o regulamento da competição aqui .