Dia dos Povos Indígenas, Jazz na Estação e aniversário do Conservatório de Tatuí; veja os destaques culturais de SP

A semana tem celebrações nos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A partir do dia 11, os 71 anos do Conservatório de Tatuí agitam a cidade da música com sete dias de programação; já o Dia Internacional dos Povos Indígenas, 9 de agosto, também ganha atividades em dois espaços da capital. Esses e outros destaques estão disponíveis na Agenda Viva SP ( https://agendavivasp.com.br/ ), a plataforma colaborativa do Governo de SP.



Na capital paulista, o Museu do Futebol recebe a Feira de Artesanato Guarani, além de diversas atividades relacionadas às culturas indígenas, no dia 9, acompanhando a exposição “Jaraguá Kunhangue Ouga’a – O jogo das mulheres do Jaraguá”. No mesmo dia, o Museu das Culturas Indígenas recebe o Coletivo Bayaroá Kuruá para apresentação musical. Já a Estação Motiva Cultural recebe um novo projeto: o Jazz na Estação tem início no dia 12, com a cantora Indiana Nomma e a Felipe Aires Jazz Big Band, em tributo a Ella Fitzgerald. Entre os outros destaques, estão o Teatro dos Sentidos, no Edifício Oswald de Andrade, e o Encontro Nacional da Dança, no Teatro Sérgio Cardoso.



No interior, o aniversário do Conservatório de Tatuí traz apresentações, entre os dias 11 e 17, que combinam grupos artísticos da instituição com artistas convidados, como Sandra Sá, André Mehmari, Clarice Assad, Vanessa Moreno, Hilda Maria e Marlui Miranda, além de apresentação da peça “Ópera do Malandro”. Há ainda atrações musicais no Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, e no Museu Casa de Portinari, em Brodowski.



Confira todos os destaques da semana:



Conservatório de Tatuí celebra 71 anos com Sandra Sá, André Mehmari, Clarice Assad e Vanessa Moreno

Onde? Conservatório de Tatuí. Rua São Bento, 415 – Centro, Tatuí.

Quando? De 11 a 17 de agosto. Abertura: Segunda-feira, às 20h30. Demais apresentações: terça a sábado, às 20h. Domingo, às 19h.

A partir de 11 de agosto, o Conservatório de Tatuí promove uma semana de programação especial celebrando o seu aniversário de 71 anos. As atividades têm início com concerto com Orquestra Sinfônica, Jazz Combo e André Mehmari, na segunda-feira. Ao longo da semana, se apresentam a Camerata de Violões e Clarice Assad, na terça-feira; Banda Sinfônica e Sandra Sá, na quarta-feira; Big Band e Vanessa Moreno, na quinta-feira; Grupo de Música Raiz, Grupo de Choro e Hilda Maria, na sexta-feira; o Coro, Grupo de Percussão e Marlui Miranda, no sábado; e o espetáculo Ópera do Malandro, no domingo.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações: Orquestra Sinfônica, Jazz Combo e André Mehmari ; Camerata de Violões e Clarice Assad ; Banda Sinfônica e Sandra Sá ; Big Band e Vanessa Moreno ; Grupo de Música Raiz, Grupo de Choro e Hilda Maria ; Coro, Grupo de Percussão e Marlui Miranda ; Ópera do Malandro .

Tributo a Ella Fitzgerald na Estação Motiva Cultural

Onde? Estação Motiva Cultural. Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? Dia 12 de agosto. Terça-feira, às 19h (happy hour) e 20h30 (apresentação).

Na próxima terça-feira, a Estação Motiva Cultural inaugura a série Jazz na Estação, com apresentações mensais. Em agosto, a cantora Indiana Nomma, acompanhada da Felipe Aires Jazz Big Band, abre a programação com homenagem a Ella Fitzgerald. No repertório, canções como “All of Me”, “Georgia on My Mind” e “Lullaby of Birdland”. Antes do concerto, acontece um happy hour com serviço de bar.



R$ 50 (preço único)

Classificação: 10 anos.

Mais informações.



Feira de Artesanato Guarani, exposição e sessão de cinema no Museu do Futebol

Onde? Museu das Culturas Indígenas. R. Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo.

Quando? Dia 9 de agosto. Sábado, das 10h às 14h.

Celebrando o Dia Internacional dos Povos Indígenas, data instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas), o Museu do Futebol apresenta programação especial neste sábado, 9 de agosto. Na área externa, acontece a Feira de Artesanato Guarani, além da apresentação Xondaro Kuery Kaguy Ijá – Guerreiros Guardiões e Guardiãs da Floresta & Coral M’baraete, oficina e exibição dos curta-metragens Guardiãs do Jaraguá” (São Paulo, 30 min, 2025) e “Kunhangue Arandua – Sabedoria das Mulheres” (São Paulo, 6 min, 2025). O público pode aproveitar e conferir também a exposição temporária “Jaraguá Kunhangue Ouga’a – O jogo das mulheres do Jaraguá”, em cartaz até o dia 31.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Museu das Culturas Indígenas celebra o Dia Internacional dos Povos Indígenas

Onde? Museu das Culturas Indígenas. R. Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo.

Quando? Dia 9 de agosto. Sábado, às 15h.

No dia 9 de agosto, é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, data instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas). Na ocasião, o Museu das Culturas Indígenas recebe o Coletivo Bayaroá Kuruá, em apresentação que reúne diversos instrumentos musicais dos povos indígenas, como japurutu (flauta longa de paxiúba), kapiwayá (bastão de embaúba), kariçu (flauta de pã) e mawako (instrumento de percussão feito com embaúba).

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Teatro dos Sentidos no Edifício Oswald de Andrade

Onde? Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo.

Quando? Dias 8 e 9 de agosto. Sexta e sábado, às 20h.

O Edifício Oswald de Andrade, sede do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, recebe neste final de semana a peça “Feliz Ano Novo”, do Teatro dos Sentidos. O espetáculo, voltado para pessoas com deficiência visual ou com o público vendado, estimula outros sentidos além da visão, como audição, olfato, tato e paladar. Paralelamente, o espaço recebe exposição em comemoração aos 25 anos do Teatro dos Sentidos.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Encontro Nacional da Dança 2025 no Teatro Sérgio Cardoso

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo

Quando? Dias 8 e 9 de agosto. Sexta, às 20h. Sábado, às 19h.

Com quatro décadas de existência, o ENDA (Encontro Nacional da Dança) é considerado o primeiro Festival de Dança da América do Sul e, desde então, é responsável por revelar talentos e inspirar a criação de outros festivais de dança. Neste ano, o encontro acontece no Teatro Sérgio Cardoso.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Fábricas de Cultura promovem encontro com fotógrafa e arquiteta Bruna Kherlakian

Onde? Fábrica de Cultura Vila Curuçá. R. Pedra Dourada, 65 – Jardim Robru, São Paulo. Fábrica de Cultura Itaim Paulista. R. Estudantes da China, 500 – Itaim Paulista, São Paulo.

Quando? Dia 13 de agosto. Quarta-feira, às 10h (Vila Curuçá) e às 14h (Itaim Paulista).

Estimulando a entrada de jovens no mercado de trabalho, as Fábricas de Cultura promovem o “Encontro com Profissional”. Dessa vez, a convidada é a artista, fotógrafa e arquiteta paulistana Bruna Kherlakian. Formada pela FAAP e pelo Pratt Institute de Nova York, Bruna já participou de mostra da Casacor, teve exposição individual no Brasil e já trabalhou em escritórios de arquitetura em Nova York e Toronto.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações: Vila Curuçá e Itaim Paulista .

Introdução à discotecagem digital no MIS

Onde? Museu da Imagem e do Som – MIS. Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo.

Quando? De 11 a 26 de agosto. Segundas e terças, às 19h.

Interessados em seguir a carreira de DJ ou desejam desenvolver um novo hobby musical podem se inscrever no curso “Introdução à discotecagem digital”, no MIS. Ao longo de seis aulas, o curso irá abordar temas como escolha de repertório, narrativa, equipamentos, técnicas de discotecagem digital e mercado de trabalho.

R$ 200

Classificação: 18 anos.

Mais informações.

Roda de música em Brodowski relembra Jovem Guarda

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski.

Quando? Dia 13 de agosto. Quarta-feira, às 19h.

No ano em que se celebra 50 anos da Jovem Guarda, o Museu Casa de Portinari promove os grandes sucessos do movimento com Roda de Música e canções de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderléa e de outros ícones da época.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Orquestra Filarmônica de Pindamonhangaba em Campos do Jordão

Onde? Auditório Claudio Santoro. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? Dia 9 de agosto. Sábado, às 17h.

Como parte da série Orquestras Paulistas, o Auditório Claudio Santoro recebe a Orquestra Filarmônica de Pindamonhangaba (OFIPI). A apresentação conta com a participação especial do Balé da Cidade de Pinda.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.