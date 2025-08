Tem Peixe na Vila, a festa do pescado de SP, chega à 3ª edição

O Instituto de Pesca (IP-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, apresenta a 3ª edição da Festa Tem Peixe na Vila . O evento, que apoia a Semana do Pescado, ocorrerá nos dias 6 e 7 de setembro, na sede do Instituto de Pesca, localizada na Vila Mariana, na capital paulista.

Trata-se de uma iniciativa do IP para incentivar o consumo, promover e fortalecer todos que trabalham com pescado, além de conscientizar as pessoas sobre as atividades e etapas da cadeia produtiva.

Entre as atividades programadas, estão oficinas com especialistas em diversas áreas, workshops de culinária com receitas à base de pescado, dezenas de barracas com produtos artesanais, food trucks, atividades para adultos e crianças, além de apresentações musicais. A festa proporcionará ao público a oportunidade de conhecer todo o universo do pescado, abrangendo as pesquisas realizadas pelo Instituto e todos os aspectos inerentes a essa atividade.

De acordo com Antonio Fernando Gervásio Leonardo, pesquisador do IP e um dos organizadores do evento, “a Festa busca conscientizar os visitantes sobre os benefícios do consumo da proteína animal aquática para a vida”.

A entrada para a Festa Tem Peixe na Vila será solidária. Para participar, basta doar 1 kg de alimento não perecível. As doações serão distribuídas para instituições que apoiam cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

Festa do Pescado de São Paulo

Semana do Pescado

A Semana do Pescado está em sua 22ª edição e ocorre anualmente entre os dias 1º e 15 de setembro, incentivando todos os que se envolvem com a campanha a realizar ações por todo o país voltadas ao fomento do pescado.

Serviço

Festa Tem Peixe na Vila – www.tempeixenavila.com.br

Local: Instituto de Pesca – Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252 – Vila Mariana – SP

Datas: 6 e 7 de setembro

Horário: 11h às 21h

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Instituto de Pesca

O Instituto de Pesca é uma instituição de pesquisa científica e tecnológica, vinculada à Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que tem a missão de promover soluções científicas, tecnológicas e inovadora para o desenvolvimento sustentável da cadeia de valor da Pesca e da Aquicultura.