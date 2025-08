Astroturismo: conheça os destinos que oferecem experiências de observação do céu no estado de SP

A experiência de observar o céu, conhecer e contemplar constelações e os inúmeros corpos celestes ganha cada vez mais adeptos no país e já é considerada um segmento turístico. Conhecido como astroturismo, a atividade reúne tanto entusiastas quanto experientes a este que segundo a Revista Tendências do Turismo 2025, publicada pelo Ministério do Turismo e pela Embratur, é uma das apostas do setor.



No estado de São Paulo, esta experiência sensorial, científica e transformadora é somada a cenários de belas paisagens, como de serras, vales, campos e até de trechos preservados de Mata Atlântica. Combinação que torna São Paulo um dos principais destinos brasileiros para os que buscam astroturismo.



Entre os muitos apaixonados por essa jornada de observação de corpos celestes está Carlos Mariano, professor de Astronomia e diretor do Polo Astronômico de Amparo, referência nacional no segmento. Aos 54 anos, ele recorda com entusiasmo o início da sua paixão pelas estrelas. “Despertei para a Astronomia aos 13 anos, após ler um livro juvenil chamado Os Planetas. Aquilo acendeu algo em mim. Logo comecei a frequentar clubes de astronomia, trabalhar em observatórios e mostrar o céu para o público. Desde os 16 anos, dedico minha vida a isso, promovendo o ensino não formal de astronomia”, conta.



Carlos ministrou diversas palestras e cursos, sempre com o objetivo de encantar e informar. No Polo Astronômico de Amparo, que hoje dirige, lidera uma equipe empenhada em proporcionar uma verdadeira imersão no universo. O espaço se destaca por unir ciência e natureza em um ambiente com equipamentos modernos, planetário, telescópios potentes e uma paisagem que, à noite, se transforma em pura mágica.



Quem vive de perto essa experiência confirma o impacto. Marco Antônio, analista de sistemas de 63 anos, é um visitante frequente do Polo e não esconde a emoção de cada visita. “Tenho grande apreço por esse espaço. Observar o céu é sempre algo novo. O contato com a natureza só valoriza ainda mais a experiência. Cada vez que venho, vejo algo diferente: estrelas, constelações, planetas como Saturno e Júpiter em detalhes surreais. É como se o tempo parasse”, relata. Ele destaca ainda o impacto positivo da didática oferecida pelo Polo, especialmente para crianças e escolas. “A experiência no planetário é de arrepiar. E o mais legal é que, além de aprender, a gente se emociona”, completa Marco.



Seja para aprender sobre o cosmos, para se reconectar com o tempo ou simplesmente para se deslumbrar com a beleza do universo, São Paulo convida os turistas a levantar os olhos e se encantarem com o céu.



A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) listou os lugares onde são possíveis vivenciar esta experiência. Até o fim de 2025, eclipses, chuvas de meteoros e conjunções planetárias poderão ser observados em território paulista.

1. Brotas – CEU (Centro de Estudos do Universo)



Um dos principais polos privados de astroturismo do Brasil, o CEU oferece telescópios de última geração, simulações de viagens espaciais, trilhas sensoriais e atividades para todas as idades. À noite, o céu limpo do interior se torna o protagonista em sessões guiadas sob as estrelas.

Observatório CEU, em Brotas, um dos polos de astroturismo no Brasil (Foto: Divulgação)





2. Amparo – Polo astronômico



Com planetário digital, observatório e um forte viés educativo, o espaço promove eventos especiais, sessões de observação e cursos de astronomia para crianças e adultos. Está cercado por natureza e longe das luzes urbanas, ideal para observações profundas.

Polo Astronômico de Amparo proporciona oficinas de Astronomia para adultos e crianças (Foto: Carlos Mariano)





3. Valinhos – Observatório Abrahão de Moraes (USP)



Referência em astronomia acadêmica e extensão científica, o observatório do IAG-USP abre as portas ao público um final de semana por mês e realiza eventos em datas astronômicas marcantes. Só em julho de 2025, durante o evento de férias, recebeu cerca de 2 mil visitantes.



4. Campinas – Observatório Municipal Jean Nicolini



Um dos mais antigos do Estado, oferece observações noturnas, exposições, trilhas e interação com astrônomos. Próximo a ele está o Museu Aberto de Astronomia, com estruturas ao ar livre e atividades práticas.



5. Campinas – Planetários e Iniciativas privadas



Além do observatório municipal, Campinas abriga dois planetários (um público e um privado), ampliando a oferta de experiências imersivas para escolas e famílias.



6. Bauru – Observatório e planetário da Unesp



Com uma programação constante e totalmente gratuita, o espaço recebe escolas, famílias e visitantes interessados em ciência. O planetário proporciona uma viagem virtual pelo universo, ideal em dias nublados.

Observatório planetário da Unesp, em Bauru, mantém programação gratuita de astroturismo (Foto: Divulgação)





7. São Paulo – Rede de planetários e o Parque Cientec



A capital paulista tem três planetários — Ibirapuera, Carmo e Parelheiros — com programações que incluem cursos, sessões educativas e eventos noturnos. O Parque Cientec, na Água Funda, também oferece visitas gratuitas com foco em astronomia.



8. Americana – Observatório municipal



Voltado à divulgação científica, o observatório de Americana realiza sessões regulares e atividades com escolas e curiosos. É um ótimo ponto de parada em roteiros pelo interior.



9. Santo André – Sabina Escola parque do conhecimento



Com um moderno planetário digital, a Sabina une educação e lazer. É ideal para famílias e grupos escolares, oferecendo também simulações e oficinas sobre astronomia.



10. Piratininga – Museu do café com céu rural



Entre trilhas, animais e passeios de cavalo, o Museu do Café de Piratininga também oferece sessões de observação astronômica em ambiente rural, sob agendamento, uma imersão perfeita entre terra e céu.