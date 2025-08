Estudantes com nota menor ou igual a 5 fazem prova de recuperação do 1º semestre a partir desta quarta (6)

Recuperação foi aplicada pela primeira vez em agosto de 2024 com foco na recomposição da aprendizagem antes do início dos dois bimestrais finais do ano letivo

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) aplica, nesta quarta (6) e quinta-feira (7), as provas de recuperação do 1º semestre de 2025. As unidades têm autonomia para organizar as datas por ano e série.

Podem participar alunos do 4º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio com notas iguais ou menores de cinco nos dois primeiros bimestres letivos. Caso haja necessidade, a Seduc-SP definiu para sexta-feira (8) a data de repescagem em toda rede.

As avaliações vão substituir a menor nota no boletim do 1º semestre em todas as disciplinas do Currículo Paulista, além dos itinerários formativos do Ensino Médio técnico e profissional. Serão ao todo 15 questões de língua portuguesa e matemática e 10 questões para os demais componentes.

Após o recesso escolar, entre 23 de julho e 5 de agosto, as escolas organizaram atividades de aprofundamento. Durante o período, o foco das aulas foi na revisão de conceitos fundamentais e na aplicação de estratégias didáticas que promovam uma melhor compreensão dos conteúdos previstos para o 1º semestre.

Além dos estudantes com média igual ou menor de cinco, todos os alunos dos anos e séries, mesmo com notas acima de cinco, podem fazer as provas de recuperação e serão beneficiados com as atualizações do boletim escolar.

Para o 2º semestre, as aulas preparatórias estão previstas para o período entre 24 de novembro e 5 de dezembro. As provas serão nos dias 8 e 9 de dezembro — a repescagem no dia 10 de dezembro.

Segundo ano da iniciativa

A recuperação foi aplicada pela primeira vez em agosto de 2024 com foco na recomposição da aprendizagem antes do início dos dois bimestrais finais do ano letivo. No ano passado, após as provas, 297,5 mil alunos melhoraram notas na recuperação do 1º semestre. A disciplina com melhor índice de acertos nas provas foi a de geografia, seguida por sociologia.

No total, 857 mil estudantes participaram das provas de recuperação. Desses, 34,7% dos estudantes avaliados garantiram a melhor nota em ao menos uma disciplina entre todas as do Currículo Paulista.