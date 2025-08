Aplicativo Conecta Biometano SP chega à marca de 100 cadastros e fortalece ecossistema do biogás

Idealizado para conectar representantes do ecossistema da cadeia de suprimentos de biogás e biometano, o aplicativo Conecta Biometano SP chegou à marca de 100 cadastros, após seu lançamento em 5 de junho, durante as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente em São Paulo. A versão para celular da plataforma, disponível para download gratuito nas lojas virtuais Google Play e Apple Store, se consolida como uma ferramenta estratégica para fortalecer a cadeia do biogás e do biometano, criando oportunidades de conexão e negócios entre produtores, comercializadores, transportadores, consultores de projetos, prestadores de serviços, fornecedores de equipamentos, instituições de ciência e tecnologia, bancos, entre outros stakeholders.

O Conecta Biometano SP é mais uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) para incentivar projetos de transição energética nos setores público e privado. O desenvolvimento da tecnologia é fruto de uma parceria entre a Semil e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), por meio da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à SDE.

O serviço foi criado para conectar representantes do ecossistema da cadeia de suprimentos de biogás e biometano interessados em desenvolver projetos de descarbonização. O objetivo é permitir que empresas e gestores públicos encontrem com facilidade parceiros e fornecedores para projetos de transição energética com uso do biometano. “A falta de uma plataforma centralizada para conectar os múltiplos stakeholders que integram esse grande ecossistema do biometano dificultava a identificação de parceiros e a concretização de negócios. O aplicativo surge como uma solução para essa lacuna, facilitando a interação e a criação de sinergias”, explicou Marisa Barros, subsecretária de Energia e Mineração da Semil.

O sucesso inicial do Conecta Biometano SP reflete a demanda latente por uma plataforma que articule o ecossistema do biogás limpo e renovável. “Ao oferecer um ambiente para conexão, geração de negócios e acesso a informações, o aplicativo se posiciona como uma ferramenta essencial para impulsionar o desenvolvimento do setor, contribuindo significativamente para a transição energética e a descarbonização no estado de São Paulo e, potencialmente, em todo o Brasil”, completa.

Entre os cadastros na plataforma está a Cocal, companhia que produz etanol, energia elétrica, biometano e outros produtos do setor sucroenergético. “Esse aplicativo representa uma importante contribuição do governo de São Paulo para a expansão do biometano em diversos setores da economia. Essa colaboração entre os agentes públicos e privados é fundamental para avançarmos na transição energética brasileira. Temos certeza de que será uma ótima ferramenta para novos negócios e interações com outras empresas que compartilham o compromisso com a sustentabilidade”, afirmou André Gustavo Alves, diretor comercial e de novos produtos da empresa.

“O Conecta Biometano SP é uma iniciativa inovadora e muito bem-vinda para quem acredita na força deste biogás como vetor da transição energética. A plataforma aproxima os agentes do setor, acelera parcerias e dá visibilidade aos projetos que estão nascendo em todo o estado. É uma ferramenta estratégica, e já estamos mapeando novas oportunidades de conexão com produtores e consumidores, fortalecendo nossa missão de levar energia limpa, competitiva e sustentável para mais regiões de São Paulo”, afirmou José Eduardo Moreira, CEO da Necta Gás Natural.

Aposta no biometano

Enquanto o gás natural de origem fóssil é extraído diretamente de reservatórios geológicos, o biometano é um biocombustível derivado da purificação do biogás — gás bruto cuja composição contém metano, obtido a partir de resíduos orgânicos agrícolas, de aterros sanitários, entre outros (matéria-prima renovável). Esse combustível é uma das apostas de São Paulo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, especialmente porque o Estado é o maior produtor nacional de etanol. O processo de produção de etanol também gera vinhaça, resíduo utilizado como matéria-prima para a fabricação do biometano — uma das opções mais viáveis para a descarbonização da indústria e dos transportes pesados nos próximos anos.

Certificado de Garantia de Origem do Biometano Paulista

A Semil abriu no dia 29 de julho uma consulta pública para a criação do Certificado de Garantia de Origem do Biometano Paulista. Com essa iniciativa, São Paulo torna-se o primeiro estado brasileiro a fomentar o mercado de atributos ambientais do biometano, por meio de um instrumento voluntário com apelo econômico. A proposta busca coletar contribuições de agentes do setor e demais interessados, a fim de desenvolver um mecanismo que fortaleça a rastreabilidade e o mercado do biometano no Estado.

O certificado visa dissociar o atributo ambiental do biometano da molécula física do gás, garantindo segurança jurídica para que empresas possam contabilizar a redução de emissões de GEE em seus inventários. A medida deve impulsionar a transição energética e oferecer uma solução voluntária para consumidores de gás natural que desejem compensar suas emissões. A consulta apresenta diretrizes para a criação do certificado e toda a governança envolvida — como a emissão, as transações e a plataforma onde essas transações ocorrerão. As contribuições devem ser enviadas por meio deste link até às 18h do dia 27 de agosto.