Quadrilhas emocionam o público com temas culturais e poéticos no Arraial Flor do Maracujá

A Nova Junina do Orgulho, do Grupo Especial Mirim, apresentou o universo mágico do Sítio do Pica-Pau Amarelo

As agremiações que subiram à arena levaram temas que valorizam o folclore, a literatura, a religiosidade popular e a vida do povo nordestino e amazônida, reafirmando o papel das quadrilhas como guardiãs da cultura brasileira.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do evento para o estado. “O Flor do Maracujá valoriza nossa cultura, movimenta a economia e fortalece a tradição da população rondoniense.”

APRESENTAÇÕES

A tradicional Rosa Divina, com 46 anos de atuação, trouxe o tema “Os Guardiões da Rosa: Entre a Fé de Santo Antônio e os Mistérios da Noite de São João”

A Nova Junina do Orgulho, do Grupo Especial Mirim, apresentou o universo mágico do Sítio do Pica-Pau Amarelo, levando ao público personagens marcantes da literatura infantil brasileira em uma apresentação lúdica e cheia de cores.

A tradicional Rosa Divina, com 46 anos de atuação, trouxe o tema “Os Guardiões da Rosa: Entre a Fé de Santo Antônio e os Mistérios da Noite de São João”, unindo religiosidade e simbologia em uma apresentação que resgatou elementos sagrados das festas juninas.

A Agremiação Junina da Diversidade Rondoniense (Jucadiro) apresentou o tema “São João, ele e o sertão”, com uma abordagem sensível sobre a vida no semiárido brasileiro, destacando a fauna, a flora e a resistência das comunidades sertanejas.

Segundo o secretário da Sejucel, Paulo Higo, “o Flor do Maracujá é mais do que uma festa; é a reafirmação do compromisso com a cultura popular, com a juventude e com a identidade do nosso povo. Cada quadrilha que se apresenta aqui representa uma história viva de resistência, talento e amor à tradição”, afirmou.

PROGRAMAÇÃO DESTA TERÇA-FEIRA (5)

Grupo Especial

20h – Quadrilha Junina Rosas de Ouro (Mirim)

21h – Quadrilha Junina Rádio Farol (Adulto)

22h05 – Boi-Bumbá Teimoso (Adulto)

23h30 – Quadrilha A Roça é Nossa (Adulta)

Confira a programação completa

Fonte

Texto: Gabriel Regis

Fotos: Frank Néri

Secom - Governo de Rondônia