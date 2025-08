Escolas na capital, região metropolitana e Campinas abrem vagas para Ensino Médio de presença flexível

No modelo com presença flexível, os matriculados podem ir à escola quantas vezes for possível para sanar dúvidas. Foto: Divulgação/Governo de SP

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com vagas abertas em escolas da capital, região metropolitana e Campinas com Ensino Médio flexível para alunos maiores de 18 anos de idade. Nesta etapa piloto, 20 unidades foram escolhidas para receber o modelo pedagógico similar ao já adotado nos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs) no período noturno, a partir de 25 de agosto. No CEEJA, o aluno pode iniciar os estudos em qualquer época do ano e frequentar a escola para tirar dúvidas, fazer atividades e provas.

Nas unidades com presença flexível, os matriculados podem ir à escola quantas vezes for possível para sanar dúvidas com os professores por área de conhecimento. É preciso ter ao menos uma frequência presencial ao mês por componente curricular.



Assim como no CEEJA, a carga horária é organizada em regime de eliminação dos componentes curriculares da Formação Geral Básica (FGB) e dos Itinerários Formativos (IF). Por exemplo, um estudante pode iniciar os estudos com todos os conteúdos de uma disciplina que ele tem mais facilidade, e, na sequência, fazer as avaliações de conclusão antes de dar continuidade a outro componente curricular.

As escolas do novo projeto da Seduc-SP devem ofertar, obrigatoriamente, dois itinerários de aprofundamento curricular de forma a garantir a diversidade conforme os interesses dos estudantes. No itinerário de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, a grade inclui aulas de educação financeira, empreendedorismo e biotecnologia. Para os matriculados no itinerário de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (LGG/CHS), o conteúdo é formado por disciplinas de oratória, geopolítica e liderança.



No modelo, são adotadas metodologias e estratégias focadas no ensino individualizado com opções de projetos, oficinas além dos diferentes instrumentos de avaliação como provas, trabalhos e outras atividades. O aluno deverá ser avaliado por, no mínimo, quatro provas processuais e uma final em cada componente curricular da FGB em que estiver matriculado, com intervalo mínimo de três dias letivos entre elas.

Aproveitamento de estudos e matrículas



Os estudantes podem ainda optar pelo aproveitamento de estudos anteriores, devidamente comprovados. Na ausência de algum dos documentos, como o comprovante de escolaridade, a escola deve aplicar avaliações para identificar seu nível de conhecimento.

Para efetuar a matrícula, o candidato deve se dirigir a qualquer escola estadual ou ao balcão de atendimento do Poupatempo com RG, histórico escolar e comprovante de residência. O cadastro também pode ser realizado de forma virtual na SED .

Veja abaixo a lista de unidades por cidade: