Coleta de resíduos eletroeletrônicos e ações de preservação ambiental são realizadas no Arraial Flor do Maracujá

A Sedam está com o stand em todos os dias de evento, das 19h às 21h, com coleta de baterias, eletrodomésticos, peças de computadores e pilhas; doação de mudas; distribuição de materiais informativos e brindes

Entrega de mudas e panfletos são uns dos serviços oferecidos pela Sedam Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, levar informação e conscientização ambiental para perto da população é fundamental. "Eventos como esse são uma oportunidade de diálogo com a sociedade. O governo tem trabalhado em ações que fortalecem a educação ambiental e incentivam práticas sustentáveis no dia a dia das pessoas, reforçando o compromisso com o futuro de Rondônia", salientou. Segundo o coordenador de Educação Ambiental, Leandro de Oliveira Almeida, a participação da Sedam no evento garante que mais pessoas sejam alcançadas com o trabalho de educação ambiental. "Estamos com uma programação acessível, educativa e interativa, que visa sensibilizar crianças, jovens e adultos sobre os desafios e soluções ambientais que nos cercam diariamente", destacou. De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a aproximação com a sociedade por meio de ações educativas é muito importante. "Levar ações para espaços populares como o Arraial Flor do Maracujá é uma forma eficaz de despertar o interesse da população pelas questões ambientais. Nosso objetivo é promover a conscientização de forma acessível, mostrando que todos podem contribuir para a preservação do meio ambiente no seu cotidiano", afirmou.

Texto: Jorge Fernando

Fotos: Milton Wanzeller

Secom - Governo de Rondônia