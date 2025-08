RO-413, em Ji-Paraná recebe manutenção do governo de RO para melhorar o escoamento e a estrutura da rodovia

Com o objetivo de garantir melhores condições de trafegabilidade, especialmente durante o período de chuvas, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) está executando serviços importantes de manutenção na RO-413, em Ji-Paraná. Os trabalhos incluem revestimento primário (encascalhamento), implantação de bueiros e elevação de greide em pontos estratégicos, visando melhorar o escoamento e a estrutura da rodovia.

De acordo com o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, as intervenções são parte de uma estratégia para a malha viária estadual. “O trabalho é contínuo, atuando de forma preventiva e de maneira para garantir que as estradas estejam sempre em boas condições de uso. Essa frente de serviço na rodovia 413 é essencial para melhorar o transporte de cargas, de passageiros e fortalecer a logística da região central do estado”, ressaltou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a RO-413 é estratégica para Ji-Paraná e para a integração entre os municípios. “Estamos presentes em todas as regiões do estado com frentes de trabalho que refletem o compromisso com a mobilidade e o desenvolvimento regional”, pontuou.

Segundo o residente da 8ª Residência Regional do DER, com sede em Ji-Paraná, Enivaldo Soares, a equipe local tem trabalhado de forma contínua para garantir que cada etapa do serviço seja realizada com eficiência, ampliando a vida útil da via e proporcionando mais estabilidade ao tráfego, especialmente em períodos de maior volume de chuvas.

Fonte

Texto: Antonia lima

Fotos: Enivaldo Soares

Secom - Governo de Rondônia