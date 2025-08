Provas do Saresp 2025 serão aplicadas em novembro e dezembro

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) definiu para o período entre 3 de novembro e 1º de dezembro as datas de aplicação do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). O calendário da edição 2025 está publicado no Diário Oficial do Estado do dia 29 de julho, que traz também as regras para cada etapa participante da prova: 2º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio. A expectativa é que 4 milhões de estudantes sejam avaliados neste ano.

Para os 2º e 5º anos, a Seduc-SP manteve o formato impresso das provas e o foco em dois componentes curriculares — língua portuguesa e matemática — em apenas um dia de aplicação (18 de novembro). Os estudantes farão a prova no mesmo turno em que estão matriculados com tempo máximo de 3h30 para responder às 32 questões de múltipla escolha.

LEIA MAIS: Última semana para inscrições no Congresso de Línguas do Centro Paula Souza

Nos anos finais do Fundamental (6º ao 9º ano), o conteúdo avaliado é ampliado para as quatro áreas do conhecimento previstas no Currículo Paulista: linguagens, ciências humanas, matemática e ciências da natureza, em um total de 96 questões do 6º ao 8º ano e 100 questões para o 9º ano, distribuídos em dois dias de prova. A aplicação é digital e, neste ano, na prova de língua portuguesa e matemática teremos também itens de resposta construída (discursiva), sendo 8 em cada uma das duas disciplinas do 6º ao 8º ano, e 6 em cada uma das duas disciplinas no 9º ano. O tempo máximo de prova é de 3h30.

Itinerários do Ensino Médio

Nesta edição, de maneira inédita, o Saresp vai incluir os itinerários formativos das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. Em formato digital e em múltipla escolha, as provas têm o objetivo de avaliar as áreas de conhecimento integradas (área linguagens e ciências humanas e sociais aplicadas e área de matemática e ciências da natureza) ou da formação técnica e profissional ofertados nas escolas da rede estadual (curso de administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas), de acordo com a matrícula do estudante.

Para os itinerários do Ensino Médio estão previstas duas datas: 3 de novembro exclusivo a classes da 3ª série e dia 10 de novembro a 2ª série.

LEIA MAIS: Unesp implanta processo seletivo unificado para ingresso em 81 cursos de mestrado e doutorado

Para a 1ª série e as demais áreas do Currículo Paulista da etapa (linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e ciências humanas e sociais e suas tecnologias), a avaliação é integrada, desde 2023, ao Provão Paulista Seriado. O calendário completo está publicado no Diário Oficial do Estado e no portal www.educacao.sp.gov.br .

“O Saresp representa hoje uma ferramenta essencial para compreendermos como está o aprendizado dos nossos estudantes no Ensino Fundamental e Médio. Neste ano, damos um passo importante ao incluir os itinerários formativos do Ensino Médio, reforçando nosso compromisso com uma educação que respeita as diferentes trajetórias dos jovens na educação paulista.” reforça João Pinhata líder de avaliações da Seduc SP.

Os resultados da avaliação dos itinerários não entrarão no cálculo e classificação do Provão Paulista, mas devem ser utilizados na aferição do domínio de competências e habilidades do Ensino Médio.

Participação de outras redes

O governo de São Paulo estende a participação no Saresp às redes municipais, particulares, Serviço Social da Indústria (SESI) e Centro Paula Souza, mediante a manifestação de interesse prévia. Todas receberão um relatório de resultados com o desempenho de estudantes e escolas.

Para as redes municipais com alunos do 9º ano, o Saresp é a etapa inicial para o programa de intercâmbio em países de língua inglesa, Prontos pro Mundo. Os estudantes com melhores desempenho em inglês e que seguirão a matrícula no Ensino Médio na rede estadual podem participar da seleção.