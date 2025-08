Governo de RO inicia aplicação de simulado do Projeto de Fortalecimento das Aprendizagens

A atividade segue até o dia 22 de agosto nas escolas estaduais, com foco na preparação dos estudantes para as avaliações externas como o Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia

Ogoverno de Rondônia deu início na segunda-feira (4), à aplicação do simulado bimestral do Projeto de Fortalecimento das Aprendizagens da Língua Portuguesa e Matemática, edição 2025. A atividade, desenvolvida por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), segue até o dia 22 de agosto nas escolas estaduais, com foco na preparação dos estudantes para as avaliações externas como o Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

A ação é voltada aos estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e aos professores das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. O simulado faz parte de um conjunto de estratégias que incluem capacitação docente, uso de plataforma educacional, livro físico e avaliações diagnósticas. A participação ativa de professores e estudantes nesse momento é essencial para o mapeamento das aprendizagens e identificação de pontos que precisam ser fortalecidos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o simulado é uma ferramenta poderosa que permite acompanhar o desenvolvimento dos alunos e agir com precisão na melhoria do ensino, para que o estado siga avançando na qualidade da educação.

PARTICIPAÇÃO EFETIVA

A secretária de Estado da Educação, Ana Pacini, reforçou o convite às escolas para se mobilizarem. “É por meio da participação efetiva em atividades como o simulado que conseguimos orientar o trabalho pedagógico com foco nos resultados. Contamos com a dedicação dos nossos educadores e com o comprometimento dos alunos durante esse período”, destacou.

PROFICIÊNCIA

A expectativa da Seduc é alcançar uma elevação de 30% nos níveis de proficiência em Língua Portuguesa e 13% em Matemática nos níveis Proficiente e Avançado. O projeto está em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE) e o Plano Estadual de Educação de Rondônia (PEE-RO), conforme estabelecido nas Leis nº 13.005/2014 e nº 3.565/2015 .

