Estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM recebe campanha de vacinação

Em alusão ao Dia Nacional da Saúde, celebrado em 5 de agosto, a Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos (STM), a CPTM e a Secretaria Municipal de Saúde uniram-se para levar um posto de vacinação para a estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM.



Serão oferecidas vacinas contra a gripe para pessoas a partir de 6 meses de idade e atualização da situação vacinal contra o sarampo, com foco no público adulto. A iniciativa, que acontece nesta terça-feira (05/08), das 9h às 16h, visa facilitar o acesso à imunização e ampliar a cobertura vacinal. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento com foto.

Dia Nacional da Saúde – Celebrada em 5 de agosto, a data homenageia o nascimento do médico e sanitarista Oswaldo Cruz e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da educação sanitária e de cultivar hábitos saudáveis.

Serviço

Dia Nacional da Saúde – Campanha de vacinação

Data: terça-feira (5/8)

Horário: das 9h às 16h

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda (Linha 7-Rubi, Linha 10-Turquesa e Expresso Aeroporto)