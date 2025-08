POC: governo de RO oferece atendimentos em diversas especialidades médicas com equipe multiprofissional

Com uma equipe multiprofissional, a Policlínica Oswaldo Cruz (POC) oferece atendimentos ambulatoriais em diversas especialidades médicas. A unidade é vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), e o acesso aos serviços é realizado por meio de encaminhamentos das Unidades Básicas de Saúde (UBS), tanto de Porto Velho quanto do interior do estado, garantindo organização e continuidade no cuidado à população.

O nome da unidade é uma homenagem a um dos maiores nomes da saúde pública do país: Oswaldo Cruz, nascido em 5 de agosto de 1872. Há 153 anos, nascia um dos personagens mais importantes da história sanitária do Brasil. Em sua homenagem, foi instituído o Dia Nacional da Saúde, celebrado nesta terça-feira (5).

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o governo tem trabalhado para promover um atendimento de saúde digno e humanizado em todo o estado. “A POC desenvolve um trabalho fundamental no fortalecimento da qualidade de vida da população, oferecendo serviços em diversas áreas e especialidades médicas”, ressaltou.

Atualmente, a Policlínica Oswaldo Cruz oferece atendimento ambulatorial nas seguintes especialidades:

Urologia;

Terapia Ocupacional;

Saúde do Servidor;

Reumatologia;

Psiquiatria Infantojuvenil;

Psiquiatria-Geral;

Psicologia;

Proctologia;

Pré-natal de Alto Risco;

Pneumologia-Geral;

Otorrinolaringologia;

Ostomia;

Ortopedia Pediátrica;

Ortopedia/Subespecialidades;

Oftalmologia;

Nutrição;

Neurologia Pediátrica;

Neurologia Adulto;

Neurocirurgia;

Infectologia;

Hebiatria;

Hematologia;

Ginecologia-Geral/Cirúrgica;

Ginecologia Citológica Oncológica;

Geriatria;

Gastroenterologia Pediátrica;

Gastroenterologia;

Fisioterapia;

Farmácia – SAE;

Enfermagem – SAE;

Enfermagem – Obesidade;

Endocrinologia-Geral;

Dermatologia – Hanseníase;

Dermatologia-Geral;

Cirurgia Vascular/Endovascular;

Cirurgia Plástica;

Cirurgia-Geral Pediátrica;

Cirurgia-Geral;

Cardiologia Pediátrica;

Cardiologia Geriátrica;

Cardiologia Adulto;

Assistência Social; e

Alergologia.

POC oferece diversas especialidades médicas e atendimento direto para ISTs no SAE-CTA

Além das especialidades médicas, a unidade desenvolve programas voltados ao combate à obesidade e à hanseníase, reforçando o cuidado integral.

Segundo a diretora-geral da POC, Geane Lopes, entre os diversos serviços oferecidos pela unidade, o SAE-CTA (Serviço de Atendimento Especializado e Centro de Testagem e Aconselhamento) é um atendimento de porta aberta, ou seja, não exige encaminhamento pelas Unidades Básicas de Saúde. O SAE-CTA presta atendimento para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como HIV e hepatites virais. “No local, o paciente pode realizar testagem rápida, receber acolhimento psicológico e social, e iniciar o tratamento com acompanhamento contínuo, tudo dentro da própria unidade, de forma discreta e acolhedora”, explicu.

POC II

A Policlínica Oswaldo Cruz II (POC II) funciona dentro do Hospital Regional de Cacoal como unidade ambulatorial, ofertando atendimentos especializados e exames para a população da Macrorregião II.Com foco na descentralização dos serviços, a unidade amplia o acesso a consultas e exames de média e alta complexidade, garantindo mais agilidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no interior. Os atendimentos são regulados e programados, fortalecendo a regionalização da saúde e evitando deslocamentos a outras cidades.

A Macrorregião II é composta pelos municípios:

Cacoal;

Pimenta Bueno;

Espigão do Oeste;

Ministro Andreazza;

Rolim de Moura;

Alta Floresta d’Oeste;

São Miguel do Guaporé;

Seringueiras;

Alvorada do Oeste;

Costa Marques;

Novo Horizonte d’Oeste;

São Francisco do Guaporé;

Urupá;

Presidente Médici;

Castanheiras;

Novo Aripuanã;

Governador Jorge Teixeira; e

Parecis.

PIONEIRISMO

Oswaldo Cruz ficou conhecido por sua atuação no combate a epidemias e por liderar expedições que levavam atendimento ao interior do país. Foi responsável por propor e desenvolver vacinas e soros, sendo pioneiro no enfrentamento de doenças como febre amarela, varíola e peste bubônica. Seu legado foi determinante para a construção de um modelo de saúde pública robusto e acessível no Brasil.A inspiração deixada por Oswaldo Cruz contribuiu para a criação doSUS, hoje o maior sistema público de saúde do mundo.

O secretário da Sesau, Jefferson Rocha, destacou a importância da descentralização das especialidades médicas e dos atendimentos ambulatoriais e exames realizados em todo o estado. “É um compromisso da gestão estadual promover mais acesso à saúde, levando dignidade aos pacientes do SUS em todas as regiões de Rondônia.”

Fonte

Texto: Camila Lima

Fotos: Pablo Belo e Luís Gabriel Almeida

Secom - Governo de Rondônia