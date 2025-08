Centros de Integração da Cidadania de SP oferecem capacitação, seleção e palestras nesta semana

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio dos Centros de Integração da Cidadania (CIC), realizará entre os dias 5 e 8 de agosto uma série de atividades gratuitas voltadas à capacitação, orientação à população idosa, processos seletivos e promoção dos direitos das mulheres.

Curso Fábrica de Negócios no CIC Oeste

Com inscrições presenciais abertas até o dia 9 de agosto, o curso gratuito Fábrica de Negócios é voltado a quem deseja iniciar ou aprimorar um negócio próprio. A formação, promovida pela ADE Sampa em parceria com a Empreende Aí e a Prefeitura de São Paulo, inclui aulas práticas, oficinas e mentoria. As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, das 10h às 14h, com início previsto para 19 de agosto. Os participantes também receberão orientação para acesso à linha de microcrédito do Banco do Povo.

Endereço: Estrada das Taipas, 990 – Parque Nações Unidas, São Paulo

Oficina “Consumo e o Idoso” no CIC Leste

No dia 5 de agosto, das 10h às 12h, em parceria com o PROCON-SP, será realizada a oficina gratuita Consumo e o Idoso. Voltada a idosos do Itaim Paulista e região, a oficina abordará temas como direitos do consumidor, práticas abusivas, propaganda enganosa, cartão de crédito, empréstimos consignados e endividamento. Será emitido certificado para os participantes.

Endereço: Rua Padre Virgílio Campelo, 150 – Itaim Paulista

Processo seletivo no CIC Norte

No dia 5 de agosto, às 14h, a unidade Norte realiza processo seletivo em parceria com a empresa WCA para o cargo de Operador de Produção no ramo alimentício (Bauducco). A vaga é temporária, com salário de R$ 2.000,00 e benefícios como vale-transporte, refeição no local, cesta básica e, após efetivação, assistência médica e odontológica, Gympass e bonificação por assiduidade.

Endereço: Rua Ari da Rocha Miranda, 36 – Conj. Hab. Jova Rural, São Paulo – SP

Processos seletivos no CIC Francisco Morato

No dia 5 de agosto, das 8h às 12h, o CIC Francisco Morato realiza processo seletivo em parceria com a Potenza – Empresa de Trabalho Temporário Eireli, oferecendo 10 vagas para o cargo de Auxiliar de Limpeza. O salário é de R$ 1.717,20, com benefícios como vale-refeição diário de R$ 20,76 e cesta básica no valor de R$ 144,68. Não é necessário ter experiência. As vagas são destinadas a candidatos com ensino fundamental completo, maiores de 18 anos, de ambos os sexos e moradores de Francisco Morato, Franco da Rocha e região. O local de trabalho é em Cajamar/SP, com atuação em turnos.

Ainda no dia 5 de agosto, das 9h às 12h, haverá uma segunda etapa da seleção com a mesma empresa, também com oferta de 10 vagas para Auxiliar de Limpeza, com as mesmas condições e perfil de contratação.

Já no dia 6 de agosto, das 9h às 12h, será realizada seleção em parceria com a NOVA CV Desenvolvimento, com oferta de 40 vagas para Técnico de Atendimento. O salário varia entre R$ 1.518,00 e R$ 1.792,81, com benefícios como vale-alimentação, auxílio-creche, vale-transporte e convênios médico e odontológico. As vagas são voltadas a moradores da região, com local de trabalho em Jundiaí (SP).

Endereço: Rua Tabatinguera, 45 – Centro, Francisco Morato

Palestra e políticas públicas para mulheres

No dia 8 de agosto, o CIC Oeste realizará palestra na empresa MCassab, em Jarinu, para cerca de 200 funcionárias, em parceria com a campanha Agosto Lilás. O evento abordará direitos das mulheres, tipos de violência, canais de denúncia e políticas públicas de proteção, com espaço de acolhimento e equipe especializada para orientações individuais.

Endereço: Centro Empresarial Espaço Gaia Terra, Estrada Municipal Alberto Tofanin, 5589 – Jarinu