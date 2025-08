Conheça a rede de proteção às mulheres que funciona 24 horas em São Paulo

As mulheres do estado de São Paulo contam com rede de apoio 24 horas para buscar ajuda contra violência doméstica. O Governo de São Paulo investiu nos últimos anos para que a ajuda policial possa ser feita de forma qualificada a qualquer hora do dia.

Entre os principais destaques estão a expansão das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) que ficam em plantões policiais 24h em 164,5% desde 2022, a criação do aplicativo SP Mulher Segura, com botão do pânico para acionamento por mulheres com medida protetiva, e a Cabine Lilás, com atendimento por mulheres policiais com treinamento especial para casos de violência doméstica no Central de Operações da Polícia Militar (Copom).

Durante o Agosto Lilás, mês dedicado ao combate à violência contra a mulher, o Governo de São Paulo reforça as ações de proteção. Desde o ano passado, a gestão mantém o movimento permanente SP Por Todas, que dá visibilidade às ações disponíveis no estado.

Salas DDMs

Desde 1985, o Estado de São Paulo dispõe de DDMs, unidades policiais dedicadas exclusivamente a mulheres . São 142 DDMs em todo o estado. Destas, 18 possuem atendimento 24h, sendo 8 na Região Metropolitana de São Paulo e 10 no interior.

No site do SP Por Todas, é possível conferir a localização das DDMs 24h .

Polícia conta com equipe especializada para atendimento de casos de violência contra mulher. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação

Além disso, algumas unidades contam com as salas DDMs, que são espaços só para mulheres instalados dentro de delegacias em plantões 24h. Ao todo, o Estado de São Paulo tem 164 salas DDM. Destas, 100 foram instaladas na atual gestão, desde 2023.

Nestes locais, a vítima é atendida por videoconferência por uma equipe da DDM Online, representando um esforço para oferecer atendimento ininterrupto para as vítimas de violência.

Aplicativo SP Mulher Segura

Outro serviço disponível ininterruptamente para a mulher vítima de violência é o aplicativo SP Mulher Segura . São várias funcionalidades. Por lá, é possível registrar boletins de ocorrência sem precisar se deslocar até uma delegacia. Além disso, o aplicativo também possui um botão do pânico. Se a mulher estiver sob medida protetiva e encontrar-se em situação de perigo, ela pode acionar o botão e uma viatura será chamada ao local.

A tecnologia usada pelo aplicativo também permite o acionamento automático do botão caso o agressor, sob o uso de tornozeleira eletrônica, se aproxime. O SP Mulher Segura usa georreferenciamento para cruzar a localização do agressor com a da vítima. Se identificada uma aproximação, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) é acionado e uma viatura é despachada para o local.

A tornozeleira eletrônica para monitorar casos de violência doméstica é usada em São Paulo desde 2023.

Cabine Lilás

A mulher que aciona o Copom pelo 190 a qualquer hora do dia tem um time especializado de policiais femininas prontas para o atendimento de ocorrências e suporte a casos de violência. Elas compõem a Cabine Lilás , uma sala com cinco policiais mulheres à disposição para o atendimento.

Foto: Reprodução/Secom SP

Por meio da Cabine Lilás, a vítima recebe todo o suporte necessário, desde o acionamento da ocorrência até orientação sobre as redes de apoio existentes no estado e município para a mulher.

Como pedir ajuda em qualquer horário

Vítimas de violência doméstica atendidas pela Cabine Lilás têm acesso a deslocamentos gratuitos via aplicativos de transporte a qualquer hora do dia. Graças a uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Políticas para a Mulher e a empresa 99 , as vítimas podem solicitar às atendentes um voucher para o transporte até um posto de serviço, como uma DDM ou o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Militar acompanha a corrida em tempo real e, em caso de urgência, deslocará uma viatura para prestar apoio. Até junho deste ano, foram realizadas 179 viagens.

Além disso, estabelecimentos como bares e restaurantes do estado de São Paulo devem cumprir com o protocolo Não se Cale. Com ele, os funcionários desses espaços espaços ficam obrigados a oferecer apoio para a mulher que esteja sendo vítima de importunação e violência. O Procon-SP realiza a fiscalização dos estabelecimentos certificados para esse cuidado .