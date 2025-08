Governo de SP avança na formação de macroanel logístico com R$ 4,3 bilhões em obras viárias no litoral

O Governo de São Paulo está consolidando um novo macroanel logístico com foco em mobilidade e desenvolvimento regional, por meio de um conjunto de obras estruturantes no litoral sul. Com investimento de R$ 4,3 bilhões, a concessão viária contempla a duplicação e modernização da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-088) e da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), além da integração com a Rodovia Dom Pedro I (SP-065) e com a futura duplicação do trecho Bertioga–Santos.

Esse conjunto de intervenções cria rotas alternativas ao sistema Anchieta–Imigrantes, facilita o acesso ao Porto de Santos e contribui para a formação de um grande anel logístico em torno da região metropolitana de São Paulo, ampliando a capacidade de escoamento da produção, melhorando a fluidez do tráfego e garantindo infraestrutura segura e eficiente para moradores, turistas e o setor produtivo.

“A concessão do Litoral Paulista, junto com a concessão da Rota Sorocabana, permite formar um macroanel logístico no estado de São Paulo. A duplicação entre Miracatu e Peruíbe, a construção de marginais de Peruíbe até Praia Grande e a ligação com outras rodovias como a SP-065 – Rodovia Dom Pedro I e a duplicação do trecho Bertioga–Santos vão possibilitar um novo acesso ao Porto de Santos e ajudar a desafogar o sistema Anchieta–Imigrantes. Isso melhora a logística do Estado como um todo.”, destaca Rafael Benini, Secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo.

Melhorias em andamento

Entre as principais entregas estão a duplicação completa da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, de Bertioga até Santos e de Peruíbe até Miracatu, além da implantação de 108 quilômetros de marginais com iluminação e calçamento. Também estão previstas 27 passagens em desnível, 22 quilômetros de acostamentos, ciclovias e novas passarelas. As melhorias já estão em andamento: frentes de trabalho estão ativas em diferentes pontos da malha viária, com aplicação de pavimento, serviços de reparo e instalação de bases de atendimento ao usuário. Até o momento, já foram mobilizadas sete frentes de obra, oito bases operacionais e iniciadas melhorias em mais de 134 mil metros quadrados de rodovias.

A cobrança será feita pelo modelo de pórticos eletrônicos Siga Fácil e terá início de forma gradual a partir de novembro de 2025, exclusivamente nos trechos cujas obras prioritárias estiverem concluídas. A tarifa será proporcional à distância percorrida, e quem realizar deslocamentos curtos, dentro do município, poderá utilizar as marginais gratuitas. Haverá desconto automático de 5% a 20% para quem optar por sistemas de pagamento automático, além de isenção para motociclistas e descontos progressivos para usuários frequentes. O modelo garante justiça tarifária: quem percorre distâncias maiores paga mais; quem se desloca pouco ou apenas localmente, não paga.

O sistema será implantado em 15 pórticos distribuídos por 12 municípios. Em 2025, entram em operação os pórticos de Arujá, Mogi das Cruzes, Bertioga, Santos, Miracatu e Itariri. Os demais, localizados em cidades como Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande, só começam a operar em 2027.

O projeto foi estruturado com base em escuta ativa da sociedade. Ele passou por audiências públicas em 2019 e foi reconfigurado em 2023, após nova rodada de contribuições entre agosto e setembro daquele ano, que resultou em 182 sugestões incorporadas ao plano final. Todas as prefeituras envolvidas assinaram convênios com o Estado e participaram da construção do modelo. Não há tarifa sem entrega: o contrato é claro ao afirmar que a cobrança só pode começar após a conclusão das obras prioritárias, que serão fiscalizadas pela Agência Reguladora (Artesp).

Sobre o Siga Fácil

O Governo de São Paulo lançou o site Siga Fácil para orientar motoristas sobre o novo sistema de pedágio eletrônico por pórticos, que será implantado gradualmente nos projetos de concessão mais recentes, como o Novo Litoral Paulista, Nova Raposo e Rota Sorocabana, além dos contratos já existentes.

Esse modelo substitui as praças físicas em todas as rodovias estaduais por pórticos inteligentes que identificam automaticamente placas ou tags, eliminando filas e reduzindo riscos de acidentes. A cobrança é proporcional ao trecho percorrido, garantindo assim maior justiça tarifária. O site reúne mapa dos pórticos, opções de pagamento e canais de atendimento da Artesp e das concessionárias. A transição será monitorada continuamente para garantir segurança e clareza a todos os usuários.