Centro Paula Souza abre inscrições para curso sobre saúde mental voltado a servidores

Com o intuito de estabelecer uma nova cultura sobre saúde mental no ambiente escolar, o Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para a primeira formação do Projeto Ame sua Mente na Escola. A iniciativa busca trabalhar a prevenção dos transtornos mentais e a redução de questões relacionadas ao processo de aprendizagem.

Realizada em parceria com o Instituto Ame sua Mente, a formação ocorrerá à distância, em formato online, com duração de 36 horas divididas em oito módulos. Educadores de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, além de servidores administrativos e gestores das unidades de ensino e da Administração Central do CPS, podem se inscrever até 22 de agosto pelo Portal do Participante .

Promoção de saúde mental

Segundo Cristiane Alves de Freitas Teixeira, superintendente de Inclusão e Acessibilidade do CPS, a iniciativa busca promover um olhar mais amplo e humanizado sobre o tema. “A proposta é orientar nossos educadores para lidar com problemas relacionados à saúde mental no contexto escolar, ajudando na resolução de problemas mais leves dentro da própria escola. Isso contribui para impactar positivamente a trajetória do estudante e criar uma comunidade escolar engajada e acolhedora, respeitando suas singularidades”, explica.

Durante o curso, professores e gestores escolares terão a oportunidade de debater desafios do cotidiano e temas como ansiedade e autocuidado. O conteúdo programático está dividido nos seguintes módulos:

Saúde mental

Transtornos de ansiedade

Transtornos do humor

Comportamentos disruptivos na escola: transtorno de oposição desafiante e transtorno de conduta

Desafios do cotidiano escolar: consumo de drogas

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)

Saúde mental na escola – Protocolos de Encaminhamento

Saúde mental na escola – Autocuidado

A formação contará ainda com dois encontros ao vivo, transmitidos pela internet, com o psiquiatra e neurocientista Rodrigo Bressan, presidente do Instituto Ame sua Mente. Os participantes receberão certificados.