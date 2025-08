Polícia de SP mira quadrilha que lucrava R$ 25 mi com falsificação de anabolizantes e emagrecedores

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (5), uma operação contra uma organização criminosa envolvida em falsificação de medicamentos, entre anabolizantes e emagrecedores. No total, são cumpridos 85 mandados de busca e apreensão e outros 35 de prisão, tanto no território paulista quanto em outros 11 estados.

Segundo as investigações que se iniciaram há cerca de um ano por agentes da 1ª Central Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Cerco), a quadrilha atuava por meio de uma empresa clandestina para produzir e vender, sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), esses medicamentos.

Os produtos eram comercializados às pessoas físicas sem a apresentação de receita médica de controle especial.

Segundo o delegado Ronald Quene, coordenador da operação, os suspeitos conseguiram movimentar R$ 25 milhões nos últimos cinco anos com as atividades ilegais.

“As equipes se deslocaram às 6h, depois de uma reunião de alinhamento, para dar início aos mandados de busca e de prisões temporárias”, disse o delegado.

Ainda conforme o policial, 57 ordens judiciais são cumpridas em São Paulo, sendo na capital, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Cotia, São Caetano do Sul, São José dos Campos, Jacareí, Campinas, Jundiaí, Louveira, Sumaré e São José do Rio Preto. Todos os departamentos de Polícia Judiciária de cada região prestam apoio. Foram empenhadas, no total, 255 equipes compostas por três policiais cada.

Os demais mandados são cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Mato Grosso, Amazonas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.