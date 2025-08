Três gerações e um mesmo caminho: família de Ibiúna é impactada com curso do Caminho da Capacitação

Em Ibiúna, no interior de São Paulo, a chegada da carreta do programa Caminho da Capacitação, do Fundo Social de São Paulo, foi responsável por uma transformação que atravessou gerações. A protagonista dessa história é Valdeci Lopes da Cunha, de 50 anos, que ao saber da iniciativa decidiu inscrever a filha, Eliane Lopes da Cunha Rocha, no curso de auxiliar de cozinha. O que ela não esperava era que, por coincidência, a neta, Viviane Ferreira da Hora, também estivesse participando em outro curso, o de barbearia.

Valdeci explicou que a motivação de inscrever a filha veio a partir das experiências que teve no passado: “Eu já sabia da carreta antes de chegar. Fui até a Prefeitura e, quando soube da oportunidade, inscrevi minha filha. No meu tempo, a gente não tinha esse tipo de chance. Agora, quero que ela tenha uma vida melhor”, contou Valdeci, emocionada.

Eliane abraçou a oportunidade com vontade, fez os 10 dias de curso e saiu com um novo propósito. “Sempre gostei de cozinhar, mas nunca trabalhei na área. No curso, aprendi muita coisa, como o risoto de peixe com coco, que eu nunca tinha feito. Já até participei de uma entrevista de emprego, estou aguardando uma resposta”, diz. Antes do curso, ela trabalhava como auxiliar de limpeza.

A surpresa veio quando Viviane, neta de Valdeci e filha da irmã de Eliane, contou que também estava fazendo um curso na carreta: o de barbearia. Aos 26 anos e mãe de três meninas, ela contou com a ajuda da avó, que cuidou das crianças para que ela pudesse frequentar as aulas. “Minha avó me apoiou muito e sempre me incentivou. Foi ela que me ajudou, cuidando das minhas filhas para que eu pudesse estar no curso. Minha tia também. A gente trocava fotos dos cursos, para a gente ir se apoiando e incentivando”, relembra.

Viviane já atuava como manicure e pedicure, mas decidiu diversificar para aumentar a renda. “Em dez dias eu aprendi mais do que em um ano e meio de curso pago (relembrando o curso de manicure). já chegou fazendo a gente pegar na maquininha, na navalha. Agora a gente pode sair com a certeza de que aprendeu e que pode cortar qualquer cabelo sem medo.”

Agora, Eliane está buscando oportunidades de emprego na área de auxiliar de cozinha e até já conseguiu uma entrevista, enquanto Viviane pretende seguir trabalhando de forma autônoma, em busca de mais independência e renda. E a avó, orgulhosa, acredita que agora a família terá uma nova vida “Essa oportunidade vai mudar a vida delas. Agora eu sinto que a cidade vai crescer.”

Carretas do Caminho da Capacitação

Sobre o programa Caminho da Capacitação

O Caminho da Capacitação integra o Superação SP, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada à geração de renda, incentivo ao empreendedorismo e qualificação profissional. Coordenado pelo Fundo Social de São Paulo, o programa tem como meta tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026, contribuindo diretamente para o desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas.

Mais informações sobre os cursos e cronogramas podem ser obtidas diretamente com as prefeituras dos municípios participantes ou no site oficial do programa.