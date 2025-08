Caminho da Capacitação tem inscrições abertas para cursos gratuitos na região de Bauru

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional do programa Caminho da Capacitação , do Fundo Social de São Paulo, nos municípios de: Avaí, Balbinos, Bauru, Cafelândia, Duartina, Guarantã, Iacanga, Paulistânia, Pirajuí, Piratininga, Reginópolis, Sabino, Ubirajara e Uru.

O programa é voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, desempregadas, jovens maiores de 18 anos ou mulheres chefe de família e tem como objetivo ampliar as oportunidades de formação e empregabilidade para a população que mais precisa.

Nesta sexta etapa, estarão disponíveis diversos cursos nas áreas de: gastronomia, beleza e bem-estar, mecânica, tecnologia e moda. Ao final do curso, os alunos receberão um certificado oficial.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site: https://www.cursofussp.sp.gov.br/, e seguem abertas até o preenchimento das vagas.

Sobre o programa

O Caminho da Capacitação integra o Superação SP, ação inovadora do Governo do Estado de São Paulo que busca tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Serão mais de 30 carretas com cursos profissionalizantes, que já estão percorrendo diversos municípios paulistas, levando mais de 40 opções de cursos gratuitos.

O programa é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo e tem como foco oferecer qualificação profissional, incentivar o empreendedorismo e fomentar a geração de renda, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas.

Mais informações sobre os cursos e cronogramas específicos podem ser obtidas diretamente com as prefeituras dos municípios participantes ou no site oficial do programa por meio do link: https://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br/.