Governo de SP realiza missão técnica na Bélgica para aprimorar projeto do Túnel Santos-Guarujá

O Governo de São Paulo esteve no domingo (3) e na segunda-feira (4) em missão internacional na Europa como parte das ações de qualificação técnica do projeto do Túnel Santos-Guarujá, cujo leilão foi agendado para o dia 5 de setembro de 2025, na sede da Bolsa de Valores (B3). A visita técnica foi acompanhada pela diretora da Artesp, Raquel Carneiro, que participou da missão com foco na experiência regulatória e de fiscalização do projeto pela agência.

A programação incluiu visitas técnicas a dois importantes equipamentos europeus que utilizam a tecnologia de túnel imerso, mesma solução prevista para a ligação entre as cidades de Santos e Guarujá. No domingo, a comitiva visitou o centro de operações da empresa holandesa Imontevc, especializada na movimentação e imersão de estruturas submersas. Já na segunda-feira, os representantes do Governo de São Paulo acompanharam uma imersão técnica no Scheldetunnel, em Antuérpia, na Bélgica, além de participar de reunião com representantes da agência regulatória local (Lantis), responsável pelo projeto Oosterweel, um dos maiores empreendimentos de infraestrutura da Europa.

A missão internacional reforçou o compromisso do Governo de São Paulo com a excelência técnica e a inovação no desenvolvimento de soluções de mobilidade urbana e logística. As visitas também deram continuidade ao diálogo internacional iniciado durante o roadshow do projeto, que permitiu a incorporação de aprimoramentos no modelo de concessão, contribuindo para maior eficiência, segurança jurídica e atratividade ao projeto.

O túnel

O Túnel Santos-Guarujá será o primeiro do tipo no Brasil, com 1,5 km de extensão — sendo 870 metros sob o leito do canal —, três faixas por sentido, faixa exclusiva para o VLT, e galeria para pedestres e ciclistas. O investimento total previsto é de R$ 6 bilhões, com recursos públicos e privados, em regime de concessão por 30 anos.

O projeto é fruto de uma parceria entre o Governo de São Paulo e o Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, com apoio da Artesp, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e da Autoridade Portuária de Santos (APS). A iniciativa está qualificada no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado (PPI-SP) e integra o Novo PAC do Governo Federal.