Carretas da Mamografia realizam cerca de 29 mil exames no primeiro semestre em todo o estado

As Carretas da Mamografia do Programa Mulheres de Peito, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizaram 28.745 exames de mamografia durante o primeiro semestre de 2025. O número representa um crescimento de 13 mil exames a mais em relação ao mesmo período de 2024.

Além do aumento no atendimento, houve um acréscimo de 21 municípios em 2025, totalizando 49 cidades contempladas no estado, no período. Do total de atendimentos, 310 pacientes foram encaminhadas para avaliação com mastologista na Rede Hebe Camargo, após detecção de achados relevantes nos exames.

O crescimento é atribuído principalmente à ampliação da estrutura do programa, com a entrada de duas novas carretas em fevereiro de 2025, o que possibilitou o atendimento em mais cidades, ampliando o acesso ao maior número de mulheres.

Mulheres de Peito

O programa Mulheres de Peito quer ampliar o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama com o exame gratuito para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar, também, o pedido médico.

Para realizar o agendamento do exame, basta ligar para o número 0800 779 0000. A mamografia é marcada via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo.

SP Por Todas

SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira que viabiliza serviços exclusivos para elas.

Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem novas soluções lançadas em março de 2024. Um dos destaques é o auxílio-aluguel de R$ 500 para vítimas de violência doméstica. Também houve ampliação do monitoramento permanente de agressores com uso de tornozeleiras; o lançamento do aplicativo SPMulher Segura, que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas.

O Governo do Estado ampliou linhas de crédito para elas e ampliou a entrega das Casas da Mulher Paulista, que oferecem serviços de apoio psicológico e capacitação profissional. A gestão paulista ainda implementou o protocolo Não Se Cale para acolhimento imediato e combate à importunação sexual em bares, restaurantes, casas de show e similares, formando equipes em um curso online oferecido gratuitamente aos profissionais do setor.