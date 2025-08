Centro Paula Souza oferece primeiro doutorado do país em Educação Profissional e Tecnológica

Recomendado pela Capes, curso terá início em março de 2026, com atividades presenciais no Bom Retiro, na Capital | Foto: Roberto Sungi

O Centro Paula Souza (CPS), autarquia do Governo de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas para o doutorado profissional gratuito em Gestão e Desenvolvimento da Educação Tecnológica. Recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o primeiro doutorado do Brasil em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) iniciará as atividades em março de 2026. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas, até 23 de agosto, pelo site pos.cps.sp.gov.br .

O público-alvo são mestres que atuam em Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, bem como em outras redes públicas e privadas de ensino. O programa contempla três linhas de pesquisa: Formação do Formador; Gestão e Avaliação; e Educação Tecnológica, Cultura e Sociedade. A duração do curso é de 48 meses, com carga de 2.460 horas, entre disciplinas, atividades de pesquisa, estudos complementares e residência. As aulas serão presenciais, no bairro Bom Retiro, na Capital.

Processo seletivo

Para concorrer a uma das 12 vagas, os candidatos devem apresentar projeto de pesquisa, diploma de mestrado e proficiência em duas línguas estrangeiras. O processo de seleção inclui prova dissertativa, análise de currículo, avaliação da pesquisa e entrevista. Serão reservadas 20% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, conforme política de ações afirmativas. Os detalhes estão disponíveis no edital .

“Completamos agora todo o ciclo formativo, desde a qualificação profissional até o doutorado, fortalecendo a identidade dos educadores que transformam vidas por meio da Educação Profissional e Tecnológica.” afirma o presidente do CPS, Clóvis Dias. “O doutorado representa um marco para o futuro do ensino e da pesquisa aplicada no País, alinhando a produção científica com as demandas do mercado”, destaca o vice, Maycon Geres.

Visão crítica

O programa de Pós-Graduação stricto sensu do CPS existe desde 2002 e já titulou mais de 400 mestres, formando pesquisadores e docentes altamente qualificados. Para a coordenadora-geral de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa do CPS, Juliana Augusta Verona, a chegada do doutorado consolida décadas de expertise da instituição na formação profissional. “Queremos formar professores doutores capazes de liderar transformações na área educacional, com base em conhecimento técnico e visão crítica”, ressalta.